Před 10 lety zastřelili novinářku Politkovskou. Doteď se neví, kdo si vraždu objednal

SLAVNÉ SMRTI KRITIKŮ KREMLU

Alexandr Litviněnko Putinův režim a jeho spolehlivý nástroj FSB označil za skutečné pachatele bombových útoků v Moskvě, jež posloužily jako záminka k rozpoutání druhé čečenské války. Ruského prezidenta také obvinil, že nařídil vraždu známé novinářky Anny Politkovské. Nedlouho poté připravili o život i jeho. Bývalý důstojník FSB Alexandr Litviněnko zemřel v Británii v roce 2006 - tři týdny poté, co v otráveném čaji požil polonium-210, a šest let poté, co spolu s rodinou uprchl z Ruska.



Sergej Magnitskij Sedmatřicetiletý právník Magnitskij v roce 2009 zemřel za dosud nevyjasněných okolností ve vazbě, kde se ocitl kvůli obvinění z daňových úniků. Opravdovým důvodem však mělo být obvinění skupiny vysokých hodnostářů z miliardových machinací na úkor ruského rozpočtu.

Alexandr Perepiličnij Ruský magnát byl klíčovým svědkem v kauze Magnitskij. Zemřel o tři roky později než Magnitskij v Británii, která mu udělila politický azyl. Jeho smrt byla náhlá - třiačtyřicetiletý muž netrpěl žádným závažným onemocněním, přesto zkolaboval při ranním běhu.



Boris Němcov Nejnovější obětí je ruský poslanec, který byl zavražděn pěti výstřely v nočních hodinách v pátek 27. února 2015 na Velkém Moskvoreckém mostě, asi 300 metrů od zdí Kremlu. Nejmladší ruský gubernátor Nižegorodské oblasti (v letech 1991–1997) byl v době vraždy poslancem Jaroslavské oblastní dumy a členem koordinačního výboru ruské opozice.