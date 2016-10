Podle prezidenta Miloše Zemana mohl po úterním setkání ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL) s dalajlamou vzniknout dojem, že jeho stanovisko je stanoviskem vlády. Řekl to televizi Prima. Jeho prohlášení kritizovala řada českých politiků.

Zeman tvrdí, že podobné postoje mohou ohrozit čínské investice v Česku: „Samozřejmě, že nemáme zájem likvidovat velkou práci, kterou zde odvedl ministr zahraničí, premiér, další ministři, ale také hejtmani v rámci regionální spolupráce s čínskými provinciemi, a koneckonců i já,“ řekl Primě.

Na Hradě se čínská velvyslankyně setkala s ředitelem zahraničního odboru kanceláře prezidenta Hynkem Kmoníčkem, který rozhlasu schůzku potvrdil. Podle Radiožurnálu přišla velvyslankyně v úterý v podvečer. Večer pak čtyři nejvyšší ústavní činitelé - prezident, premiér a předsedové obou parlamentních komor - vydali prohlášení, ve kterém mimo jiné mluví o respektu k „územní celistvosti Čínské lidové republiky, jejíž je Tibet součástí“.

Chápat setkání několika českých politiků s dalajlamou jako změnu oficiální politiky Česka, by vrcholní ústavní činitelé podle prohlášení považovali za nešťastné. S dalajlamou se v úterý mimo jiné sešel ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) či jeho stranický šéf a vicepremiér Pavel Bělobrádek.

Kmoníček podle rozhlasu čínskou velvyslankyni při schůzce ujistil, že Česko politiku vůči Číně nezměnilo. „Česká republika je svobodná země. My nebudeme omezovat ani své návštěvníky ani to, kdo se s nimi setkává. Nicméně vládní politika umožňuje členům vlády pouze něco. Tedy se členové vlády budou chovat tak, jak se chovají členové vlády, to jest, že mají stejný názor jako v okamžiku, kdy souhlasili se strategickým partnerstvím s ČLR (Čínskou lidovou republikou),“ řekl Radiožurnálu.

Sympatizanti dalajlamy se dnes s tibetským vůdcem sešli na půdě Senátu a některé vysoké školy vyvěsily tibetskou vlajku, aby daly najevo, že tón prohlášení podle nich překročil standardy diplomatického protokolu.