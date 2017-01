Předák IS měl v mosulském domě artefaktů jako pro malé muzeum. Prodat je už nestihl

K nálezu došlo ve čtvrti Az-Zirai ve východním Mosulu, kterou teprve nedávno irácké speciální jednotky osvobodily z rukou islamistů. Na zveřejněných fotografiích bylo množství hliněného nádobí, velkých váz a dokonce i ruční mlýnek.

Historici a archeologové podle britského listu The Telegraph potvrdili, že stáří předmětů se datuje tisíce let zpět do doby Asyrské říše. Pravděpodobně byly vykopány z ruin starověkých měst Ninive a Nimrud, která byla pod kontrolou IS celkem asi dva roky až do minulého listopadu.

„Jsou to pravé asyrské starožitnosti. Jsme si jistí, že případ prošetřují vynikající historici,“ řekl britskému listu Eleanor Robsonová z Britského institutu pro studium Iráku.

Chtěli je prodat

Dokumenty nalezené spolu s předměty v opuštěném domě dokazují, že islamisté měli o věcech jasný přehled, zapisovali si i přibližnou cenu každéhoz nich. Předpokládá se, že měli v plánu svou kořist prodat, ale nápor Iráčanů jim jejich úmysly překazil.

STAROVĚKÝ NIMRUD Nimrud byl hlavním městem Asyrské říše, jedné z prvních a nejprůbojnějších antických říší. Pod jménem Kalhu bylo v době největší slávy antického impéria mezi roky 879 a 709 před naším letopočtem sídlem asyrského vládce, jehož armády expandovaly do celé Levanty. Poprvé bylo objeveno v roce 1945 britským týmem, který jej označil za nejkrásnější místo Blízkého východu. K nejznámějším objektům v Nimrudu patří okřídlené obří sochy mytologických démonů lamassu majících podobu lvů nebo býků s lidskou hlavou, vousy a rohy.

„Během prohledávání domů v bývalé křesťanské lokalitě v Mosulu jsme dostali tip od místního obyvatele,“ uvedl podle britského listu člen iráckého parlamentu Talib al-Mámari. „Když sídlo jednoho z emírů IS vojáci prohledali, byli velmi překvapeni. Našli mnoho velmi hodnotných artefaktů, z nichž minimálně jeden je absolutní unikát,“ dodal.

IS roky pašoval většinou pravé – ale mnohdy i falešné – starožitné předměty z Iráku přes ovládaná území v Sýrii do Turecka. Předpokládá se, že od dobytí Mosulu v roce 2014 vydělali teroristé na černém trhu prodejem ukořistěných starožitností desítky milionů dolarů.

V Nimrudu a syrské Palmýře se islamisté neštítili ani vyhazovat do povětří jedny z nejzachovalejších architektonických skvostů Starověku. Zveřejňovali i propagační videa, na nichž své konání obhajovali bojem proti pohanským symbolům, jež starověké památky podle nich symbolizují. Podle archeologů, kteří zkoumali škody v Nimrudu, islamisté nenávratně zničili asi 60 procent tamního naleziště.