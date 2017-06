Předčasné parlamentní volby? Možná ještě tento rok, připustil Corbyn

Britská premiérka Theresa Mayová se proto nyní snaží získat podporu pro svou menšinovou vládu. „Je dost dobře možné, že budou další volby letos, případně začátkem příštího roku. A to by mohla být dobrá věc, protože my nemůžeme žít v období velké nestability,“ řekl Corbyn v televizním pořadu Andrewa Marra. Prohlásil také, že jeho strana má program i podporu a je připravena bojovat v další volební kampani co možná nejdříve.

Corbynovi labouristé vyšli z předčasných voleb tento týden posíleni, zatímco Konzervativní strana premiérky Theresy Mayové křesla v parlamentu ztratila, a přišla tak o absolutní většinu v Dolní sněmovně. Mayová se teď snaží získat podporu pro svou menšinovou vládu u severoirských unionistů.