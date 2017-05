ANKETA: Byly by nejlepším řešením předčasné volby? Nebrání se jim ani část ČSSD

„Předčasné volby považujeme za nejlepší způsob, jak agonii vládní koalice ukončit. A tragikomické události posledních dnů jen potvrzují, že žádné smysluplnější řešení na stole není a nejspíš ani nebude,“ sdělil LN šéf opoziční ODS Petr Fiala.



Volbám v bližším než říjnovém termínu by se nebránila ani vládní sociální demokracie. „Pokud by se tím měla vyčistit politická scéna, proč ne. Někteří lidé z­ vedení ČSSD to podporují. Myslí si, že ten čistý řez by byl nejlepší,“ podotkl v týdeníku Respekt ministr vnitra Milan Chovanec.

Poslanecká většina se ­nerýsuje

Poslanecká sněmovna má k vyvolání předčasných voleb jednoduchý nástroj, jímž je rozpuštění dolní komory. Takovému kroku musí předcházet široká dohoda stran, která se promítne do společného hlasování tří pětin všech poslanců. Jenže většina 120 zákonodárců ochotných zkrátit si mandát se zatím nerýsuje. Spásu v předčasných volbách totiž rozhodně nevidí zbylé koaliční subjekty ANO a KDU-ČSL, jejichž prioritou je dovést zemi k řádnému volebnímu termínu.

„ANO chce dovládnout do řádných voleb, předčasné volby navíc nejsou ani technicky reálné,“ řekl LN šéf poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek.

Podobně mluví i lidovci, kteří tuto variantu zavrhli už na středečním sezení za účasti prezidenta.

Ještě minulý týden kopala za volby v mimořádném termínu TOP 09, ale z této pozice pomalu ustoupila. „Předčasné volby jsme prosazovali zejména v případě, kdy hrozila demise vlády,“ vysvětlil LN posun „topky“ předseda jejích poslanců Michal Kučera. Situace se totiž po obratu premiéra Bohuslava Sobotky proměnila.

Nechuť klíčových hráčů Poslanecké sněmovny nechat voliče rozhodnout dříve než v říjnu postrčila KSČM ke kroku, jenž by mohl dodat vládní krizi nový rozměr. Komunisté chtějí odstavit celou vládu. „Vzhledem k tomu, že ochota k předčasným volbám u­ stran vládní koalice zjevně pro jejich přilnavost k funkcím není, už ve středu jsme zahájili sběr podpisů pro jednání o nedůvěře vládě,“ uvedl pro LN lídr komunistů Vojtěch Filip. „Primárně to směřuje k řešení vládní krize. Jestli to povede i k předčasným volbám, uvidíme,“ dodal.

Aby se sněmovna kvůli hlasování o nedůvěře vlády mohla sejít, potřebují komunisté pod svůj návrh získat podpis 50 poslanců. Pokud podporu najdou, vyslovení nedůvěry není pravděpodobné. Ačkoliv v současné vyhrocené situaci si lze představit už prakticky cokoliv. Nicméně před hlasováním o nedůvěře by se zřejmě většině poslanců v hlavě rozsvítila kontrolka, pádem Sobotkova kabinetu by totiž dostal do rukou trumf prezident Zeman.

Bylo by na hlavě státu, aby jmenovala nového premiéra. Poslanci přitom nechtějí, aby Zeman převzal iniciativu a nechal vzniknout vládu à la kabinet Jiřího Rusnoka.

„Nelze však zároveň riskovat předání moci do rukou prezidenta Zemana, který by mohl vytvořit vládu svých kamarádů,“ poznamenal třeba šéf ODS Fiala. Poslanci se navíc proti hlavě státu vymezili ve středu, když Zemana vyzvali, aby ve věci odvolání ministra Babiše dodržoval ústavu.