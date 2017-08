Po Udženiji ‚naletěl‘ na zprávu o omezení alkoholu v hospodách i šéf dělnické strany Vandas

PRAHA Ministerstvo zdravotnictví omezí alkohol v hospodách a v jejich prostorech podpoří zřízení dětských koutků. Vtipu, s nímž počátkem měsíce přišel satirický server Pravdive-zpravy.cz, uvěřila předminulý týden místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija. Jako poplašnou zprávu jej pak s apelem na voliče šířila dál. Nebyla však jediná. Sdělení s vážností komentoval také předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáš Vandas. Podle něj šlo o nadsázku.

Vandas se k satirické zprávě o omezení alkoholu v restauračních zařízeních vyjádřil ve středu v rozhovoru pro Svobodné rádio. „To, co zmiňujete, je jenom důkaz toho, jaké choré mozky sedí v Evropské komisi a co vymýšlejí,“ reagoval lídr dělnické strany na dotaz moderátora, co říká na návrh Evropské komise o změně prodeje alkoholu v hospodách.

Ve vyjádření pro server Lidovky.cz posléze uvedl, že o nepravdivosti zprávy věděl, neboť ji zaznamenal v médiích. V rozhovoru prý proto odpovídal s patřičnou nadsázkou. „Řekl jsem to v tom smyslu, že by mě to nepřekvapilo, kdyby to byla pravda. I když jsem věděl, že šlo o informaci, která nebyla v danou chvíli pravdivá,“ vysvětlil.

Odmítá tak, že by se nechal napálit. „Víme, jaké nesmysly z Bruselu přicházejí. Reagoval jsem tak, abych upozornil, že tam určitě nejsou lidé, kteří žijí realistickým životem a vnímají obyčejné starosti lidí,“ dodal bývalý republikán a někdejší kandidát na prezidenta republiky.

K omezení alkoholu v hospodě se Vandas vyjadřuje po 36. minutě.

Svobodného rádio, kterému Tomáš Vandas rozhovor poskytl, se přitom definuje jako alternativním projektu informující o věcech, o nichž mainstreamové sdělovací prostředky mlčí. Mezi jeho „spřátelené weby“, jak uvádí na stránkách, se řadí mimo jiné Aeronet, New World Order Opposition (NWWO) či Protiproud, které jsou považovány za proruské stránky šířící konspirační teorie a dezinformace.



Vandas předsedá Dělnické straně sociální spravedlnosti (DSSS) od listopadu 2010. DSSS navazuje na extremistickou, krajně pravicovou Dělnickou stranu, jež byla v únoru 2010 na návrh ministerstva vnitra rozpuštěna. Soud tehdy dospěl k závěru, že uskupení představovalo bezprostřední riziko ohrožení demokracie, neboť podporovalo násilí a mělo blízko k neonacismu.



Tři piva za běžnou cenu, další za násobnou

Co ve zmiňované satirické zprávě zveřejněné na serveru provozovaným televizí Prima vůbec stojí? Mimo jiné to, že ministerstvo chce od října nastavit limit tří piv nebo dvou panáků, za které zákazník v restauračních zařízeních zaplatí stejně jako dřív. Každá další sklenice by jej ale vyšla na dvojnásobek ceny, následně trojnásobek a tak dále. Část stolů se „štamgasty“ by navíc měly nahradit dětské koutky pro rodiče s ratolestmi.

Místopředsedkyně občanských demokratů, jež zprávu sdílela předminulý týden, netušila, že se ve skutečnosti jedná o vtip. „Příspěvek jsem našla na Primě. Myslela jsem, že jsou to zprávy, které oni zveřejňují,“ řekla Udženija tehdy serveru Lidovky.cz s tím, že není počítačový expert, aby dále zkoumala pozadí sdělení.

Místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija.

Podezřelé jí nepřišlo ani to, že Ústav pro svěží životní styl, který dle zprávy měl s takovým návrhem přijít, na ministerstvu zdravotnictví neexistuje. Současná vláda by prý byla schopna k takovému kroku přistoupit. „Podle toho, co tu dělají za zhůvěřilosti, by mě to ani nepřekvapilo,“ uvedla.



Zruší Evropská unie písmeno Ř?

Server přitom argumentoval tvrzením jakéhosi Františka Měcha, předsedy Ústavu pro svěží životní styl. Právě Měcha ovšem využívá web jako odborníka na všechno. Jednou je z něj návrhář, jindy pro změnu politický analytik nebo zástupce Českého svazu ledního hokeje ve vedení IIHF.



Udženija a Vandas nejsou jediní ze současných politiků, kteří satirickému serveru uvěřili. Senátor Jaroslav Doubrava (Severočeši.cz) v březnu na svém Facebooku sdílel poplašnou zprávu, že Evropská unie chce zrušit písmeno Ř.

Senátor Jaroslav Doubrava (Severočeši.cz).

V Doubravovi tehdy sdělení vzbudilo obavy z revoluce v českém jazyce. Ani on zprávu před publikováním neověřoval. Serveru Lidovky.cz tehdy vysvětlil, že web do té doby považoval za seriózní.