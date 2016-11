Kvůli těmto informacím chce i ministerstvo financí prověřit, jak svaz nakládá se státními penězi. Vodička uvedl, že ministerskou kontrolu vítá. Pro letošní rok dostal spolek z rozpočtu přes šest milionů korun.



Sekretariát prezidenta NKÚ Vodičkovu žádost dosud neobdržel, sdělila mluvčí úřadu Olga Málková. Poznamenala, že na hospodaření ČSBS, který je podle svých webových stránek spolkem, se působnost NKÚ obecně nevztahuje. Jediným případem, kdy by úřad mohl kontrolovat část hospodaření svazu, by byly případné státní dotace a peníze ze zahraničí. „Navíc kvalifikovaný podnět, jehož zařazení do plánu kontrolní činnosti projednává kolegium, může podat prostřednictvím svého usnesení jen vláda či některý z orgánů Sněmovny či Senátu,“ dodala.

„Jsem přesvědčen, že výsledky kontrol utnou veškeré záměrně vytvářené spekulace o špatném hospodaření ČSBS,“ uvedl Vodička. V nejbližší době předpokládá svolání ústředního výboru svazu, který by se měl zabývat záležitostmi nejen ohledně hospodaření, ale i děním kolem svazu.

Kritika ČSBS za činy jeho vedení v posledních měsících značně stoupá. Ze svazu navíc odešli nebo byli vyloučeni někteří členové, kteří vedení kritizovali. O informaci, co se ve svazu děje, požádal nedávno své podřízené i ministr obrany Martin Stropnický (ANO). Současně připustil, že by jeho úřad přestal svaz podporovat. Ministerstvo v návrhu rozpočtu na příští rok počítá s podporou spolku ve výši 200 tisíc korun.