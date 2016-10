Superdebata: Sobotka by posílal krajům peníze na silnice, Babiš dá majetek do fondů

Babiš také reagoval na nedávno přijatý zákon o střetu zájmů, (více jsme o něm psali ZDE.) „Udělali lex Babiš, takže já musím teď všechno prodat a dám to pravděpodobně do nějakého fondu, protože asi ten fond pak bude nezávisle investovat,“ uvedl v superdebatě. Sněmovna zákon schválila zpřísnění zákona o střetu zájmů v půlce září i s některými omezeními pro podnikání členů vlády. Ti sice budou moci dál ovládat společnosti, nebudou mít ale přístup k veřejným zakázkám a dotacím nebo vlastnit média.

Stát prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) platí opravy a údržbu dálnic a silnic první třídy. O silnice nižších tříd se pak starají kraje a obce. Stát dal v uplynulých dvou letech mimořádně na krajské silnice přes sedm miliard korun.

Vicepremiér Babiš řekl, že kraje si v minulosti musely poradit samy, protože pravicové vlády nechtěly přispívat krajům vedených levicí a naopak. „Nejde jim o silnice, ale jen o to, zda tam mají svého hejtmana,“ uvedl. Krajům podle něj bylo možné přispět díky úsporám ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) a úspěšnému čerpání dotací. Toto tvrzení odmítl předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. „Pan Ťok neušetřil, nebyl jen schopen proivenstovat, co měl rozpočtováno, tak peníze dal radši na opravu silnic druhých a třetích tříd,“ řekl Kalousek.

Mezi možnosti, jak vyřešit financování oprav silnic nižších tříd, by mohlo být například přidělit krajům zhruba šest miliard ze spotřební daně uvalené na minerální oleje. Šéf KDU-ČSL a vicepremiér Pavel Bělobrádek však upozornil na to, že pouhou změnou určení daně by vznikla díra a muselo by se řešit, jak nahradit chybějící peníze zase jinde.



Sobotka, který se minulý týden ohradil proti záměru Ťoka nepřispět ze SFDI krajům v příštím roce nic, by věc řešil změnou rozdělení daní mezi stát a kraje. „Peníze, které tam dáváme ad hoc díky rozhodnutí naší vládní koalice, by se měly dostat do rozpočtového určení daní, aby to (opravy silnic) kraje mohly dlouhodobě plánovat,“ uvedl.

Babiš kraje označil za „průtokáč“, který jen žádá o peníze a chce, aby se mu do ničeho „nekecalo“. Vyloučil to, že by mohl být k změnám v rozpočtovém určení daní a k systémovému řešení financování silnic druhých a třetích tříd vstřícnější, pokud by po volbách některá hejtmanství drželo jeho hnutí. „Určitě ne, potřebujeme hlavně, aby kraje začaly hospodařit transparentně, nebyl tam klientelismus a korupce,“ řekl.

Krajům v současnosti přísluší 8,92 procenta z daně z přidané hodnoty i většiny typů daně z příjmů. Ťok v září uvedl, že příspěvek ministerstva dopravy na opravy silnic bude v roce 2017 nulový. Asociace krajů ČR ho na základě toho vyzvala k rezignaci. Ťok původně trval na tom, že dotace ze strany státu nejsou nárokové a výzvu hejtmanů označil za komickou, později však připustil, že resort bude pro kraje v rozpočtu SFDI hledat rezervy.

V debatě České televize také Babiš odmítl tvrzení, že hnutí ANO chce privatizovat nemocnice. Sám sice kupuje přes investiční fond Hartenberg zdravotnická zařízení, ale nepovažuje to ani za podnikání ve zdravotnictví ani za privatizaci, protože nakupuje zařízení od fyzických osob. Privatizaci krajských nemocnic kritizoval premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka, hájil ji naopak šéf ODS Petr Fiala.