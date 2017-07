Svůj festival si vybere každý. Představujeme ty nejzajímavější

Tento výčet si samozřejmě nedělá nárok na úplnost ani v jedné kategorii. Už léta se tvrdí, že hustota festivalů na mapě Česka je výrazně vyšší než ve srovnatelných zemích. Jsme tedy „festivalovým národem“? Soudě podle vytíženosti některých kapel patřících k tradičním tahákům akcí pod širým nebem by se to mohlo zdát.

Na druhou stranu s sebou letošní rok nese stín: jeden z nejoblíbenějších (ale také nejkontroverznějších) festivalů – srpnový Trutnoff – se letos nekoná. Jeho pořadatelé se nejdříve nedohodli s majitelem tradiční lokace, kterým je město Trutnov, a následně nedostali zelenou ani pro zmenšenou podobu akce, jež se měla odehrávat v blízkosti Hrádečku, kde míval svoji známou chalupu bývalý prezident a častý návštěvník festivalu Václav Havel. Na jiných místech Česka se ale bude hrát jako o život.

Ti největší

Už zítra začíná ve Festivalparku v Hradci Králové jeden z největších festivalů sezony Rock for People. Přehlídka, která už dávno přesahuje žánr, jenž si vepsala do názvu, bude letos hostit například excentrickou jihoafrickou kapelu Die Antwoord, jejíž samostatný koncert v Praze byl nedávno vyprodán za pár minut. Kromě nich vystoupí například čerství držitelé ceny Grammy Cage the Elephant nebo kapela Paramore, jejíž nové album After Laughter výrazně bodovalo v hitparádách.

Na milovníky tvrdší muziky bude zacílen blok heavymetalových experimentátorů Mastodon. Festival vyvrcholí ve čtvrtek 6. července mimo jiné koncerty gothrockových ikon Evanescence, kapely zakladatele Sonic Youth Thurstona Moora, která představí materiál z nedávno vydaného nového alba Rock n Roll Consciousness, či hvězdy elektronické scény The Bloody Beatroots Live.

Cage The Elephant

Festivalem s každoroční bezkonkurenčně největší koncentrací světových hvězd, čerstvých objevů i nejrůznějších „povyražení pro fajnšmekry“ jsou už řadu let Colours of Ostrava. A letošní rok není výjimkou – kuloáry dokonce hovoří o nejnabitějším programu za celou historii festivalu. Tahouny programu jsou indierockové kapely Imagine Dragons a alt-J, pop-jazzová písničkářka a držitelka devíti Grammy Norah Jonesová, znovuvzkříšené legendy australského rocku Midnight Oil nebo veteráni moderního tanečního funku Jamiroquai.

Nepochybně velký zájem bude ale i o americkou zpěvačku LP, jejíž dva březnové koncerty v Praze doslova zhroutily předprodejní sítě, nebo o akvizice moderního soulu Michaela Kiwanuku a Lauru Mvula. Na své si ale přijdou i posluchači world music ve chvílích vystoupení Afro Celt Sound Systemu nebo Speed Caravan či jazzmani při koncertu kvarteta saxofonisty Donnyho McCaslina, proslulého spoluprací s Davidem Bowiem na jeho posledním albu Blackstar.

Norah Jones

To všechno v industriálním areálu Dolních Vítkovic jako vždy doplní řada divadelních představení, filmových projekcí, ale i diskusí. Ty se budou konat jednak v rámci druhého ročníku paralelně probíhajícího fóra Meltingpot, které zve intelektuály ze všech koutů světa, tak nové akce Music Alarm. V jejím rámci budou moci zájemci debatovat s některými z hvězd festivalu, například Peterem Garrettem z Midnight Oil, ale i s domácími muzikanty, jako jsou členové kapel Tata Bojs či Priessnitz.

Pro metalisty i tanečníky

Zatímco Rock for People a Colours of Ostrava jsou přehlídky programově nadžánrové a i co do velikosti zůstávají oporami letní sezony, nelze přehlížet festivaly, jež se profilují jako akce věnované jednomu žánru, byť často vnímanému ve značné stylové šíři.

K těm nejčilejším a posluchačsky nejoblíbenějším patří přehlídky tvrdých hudebních žánrů, zejména různých podob heavy metalu. Je to především Masters of Rock, který láká ve dnech 13.–16. července už pošestnácté do areálu likérky R. Jelínek ve Vizovicích tisíce metalových fanoušků na jména Sabaton, Saxon, Kreator, Running Wild, Sepultura nebo Stratovarius. Dlužno dodat, že díky své popularitě byl tento festival už měsíc před zahájením kompletně vyprodán.

Zpěvák Derrick Green z brazilské kapely Sepultura

Extrémnější metalové styly nabídne od 5. do 9. července trutnovský festival Obscene Extreme, zaměřený na thrash, death a black metal, anebo velmi populární Brutal Assault. Ten ve dnech 9.–12. srpna v pevnosti Josefov nabídne fanouškům mimo jiné kapely Amorphis, Clawfinger, Emperor, Front Line Assembly, Opeth či Swans.

Festival Mighty Sounds, jehož třináctý ročník proběhne 14.–16. července v Táboře, má řada posluchačů zafixován jako přehlídku hudby ska a punku. Oba tyto žánry tu samozřejmě k slyšení budou, ale v nabídce nechybějí ani kapely tyto škatulky přesahující. Vedle legend The Toasters nebo The Beat také třeba američtí Gogol Bordello nebo hardcorové legendy Agnostic Front.

Gogol Bordello

Mezi přehlídkami zaměřenými na elektroničtější hudební žánry dominují dvě. Jednak Let It Roll Summer, jež se uskuteční na letišti v Milovicích 3.–4. srpna. Tento festival nabízí taneční hudbu především stylu drum & bass v podání producentů a DJ jako Andy C, Camo & Krooked, High Contrast, Netsky, Sigma, Sub Focus nebo Wilkinson.

O čtrnáct dní později, 17.–19. srpna, si už pošestnácté užijí svůj svátek milovníci rapové muziky na Hip Hop Kempu ve Festivalparku v Hradci Králové. Na programu jsou kromě téměř kompletní domácí rapové špičky také například žánrové hvězdy Common, Jedi Mind Tricks, D.I.T.C. nebo Rejjie Snow.

Speciality

Vlastně většinu festivalové letní nabídky tvoří akce, které velikostí nepatří k masovým, jejich návštěvnost se počítá na stovky, maximálně jednotky tisíc posluchačů. Velká část z nich je postavena obvykle na výběru pár „menších“, levnějších či lokálních účinkujících a třeba dvou známějších kapel, které přitáhnou diváky z okolí. I mezi akcemi malé a střední velikosti jsou ale takové, jež patří z dramaturgického hlediska k nadprůměru a mají mezi lidmi, kteří sledují kulturní dění, až kultovní status.

Už ve čtvrtek začíná Festival pro židovskou čtvrť Boskovice, který potrvá do neděle. Vymyká se nejen zaměřením převážně na domácí alternativní hudbu (hlavní zahraniční hvězdou je letos australský hudebník Hugo Race), ale i tím, že jde o jediný český letní festival, který má samostatnou dvoudenní jazzovou scénu, velký podíl každodenního programu mají divadla, autorská čtení a filmové projekce. Nechybí ani několik výstav, letos mj. Josefa Bolfa.

Hugo Race

Devátý ročník festivalu Creepee Teepee se uskuteční v Kutné Hoře od 7. do 9. července. Dramaturgie tradičně přiváží ty nejčerstvější zahraniční objevy z oblasti alternativních žánrů, klubové elektroniky, hip hopu, ale i některých rockových stylů. Na letošním programu najdeme taková jména jako Mykki Bianco, Princess Nokia, The Love Coffin nebo Violence.

Svým názvem Beseda u bigbítu, evokujícím spíš jakési retro, festival v Tasově u Veselí nad Moravou poněkud mate. Jde totiž o jednu z nejprogresivnějších českých letních přehlídek. Zahraniční scénu zde letos ve dnech 4.–5. srpna zastupují mj. švédská zpěvačka Anna von Hausswolff nebo finská kapela K-X-P, k tomu dramaturgie nabízí skutečně mimořádně vkusný až vizionářský výběr domácích účinkujících.

Pro leckteré festivalové cestovatele léto pravidelně končí v Mikulově přehlídkou Eurotrialog. Letos ta možnost bude opět poslední prázdninový víkend 25.–26. srpna. Na tomto „festivalu nepopulární hudby“, jak zní podtitul, si každoročně podává ruku alternativa s undergroundem.