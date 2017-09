Cizinec popsal sochu svatého na Karlově mostě. Vandal to není, jen přeložil nápis do arabštiny

PRAHA Arabsky mluvící cizinec v sobotu odpoledne popsal zeleným fixem sochu sv. Františka na Karlově mostě. Policie muže zadržela. Slovo vandal by se ale nemělo v tomto případu vyskytovat. Muž totiž neměl v úmyslu poškodit sochu, chtěl jen pomoci jiným arabsky mluvícím turistům tím, že nápis doslova přeložil. Všechny náklady spojené s odstraněním nápisu prý v plné výši uhradí.

V sobotu odpoledne oslovil policejní strážníky pár, který upozornil na neznámého muže, který zeleným fixem popsal sochu sv. Františka na Karlově mostě. Osmačtyřicetiletého cizince strážníci zadrželi a předali hlídce Policie ČR k dalšímu opatření, uvedl Týdeník Policie.

„Od příměru vandal, bych se odprostil,“ řekl pro server Lidovky.cz mluvčí policie Tomáš Hulan. „A to především s ohledem na skutečnost, že nápis, který fixou vytvořil, byl překladem do arabštiny přesně toho daného názvu na pamětní desce v českém jazyce,“ řekl.



Podle Hulanových slov cizinec po zadržení vysvětlil, že desku neměl v úmyslu poškodit. „Vysvětlil, že to nemyslel jakkoli zle. Jednalo se o takovou službu arabsky hovořícím turistům, aby i oni, podle jeho názoru, mohli vědět, co na té desce je a o jakou sochu se jedná,“ řekl Hulan. „Nemělo se jednat o nic, co by mělo sochu znehodnotit nebo poškodit. Nejednalo se o žádnou klukovinu, v dobrém slova smyslu učinil touto formou překlad nápisu na desce do arabštiny pro jiné arabské turisty, pokud by to nebyli schopni přeložit a rozluštit.“

Dotyčný podle policie jednohlasně souhlasil s uhrazením nákladu společného s odstraněním nápisu. Za své jednání se omluvil. V plné výši všechny náklady také uhradí, což podle Hulana „také dokládá jeho tvrzení o tom, že se nemělo jednat o cokoli zlomyslného,“ dodal.

Věc je řešená v takzvaném zkráceném řízení, protože dotyčný se k danému jednání doznal. „I s tím ohledem, že se jednalo o turistu a neznal právní parametry České republiky, netušil, že se popsáním sochy mohl dopustil protiprávního jednání, čímž se samozřejmě nevyviňuje, je na místě řešit věc v takzvaném zkráceném řízení, tedy bez jakéhokoli soudního jednání, kde rozhodne samosoudce,“ vysvětlil postup Hulan.