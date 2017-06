Kde je Mayová? ptali se lídři v předvolební debatě. Premiérka odmítla přijít

Sokové a sokyně britskou premiérku ve studiu televizní stanice BBC opakovaně nařkli, že nemá kuráž a schovává se před voliči. Mayová se však brání tím, že preferuje „setkávat se s běžnými lidmi a odpovídat na jejich otázky přímo“, než aby se musela hašteřit s ostatními politiky před kamerami.



Experti v britských médiích její rozhodnutí kritizují. I vzhledem k tomu, že se konzervativcům v každém novém předvolebním průzkumu krátí náskok před labouristy. V dubnu, kdy Mayová předčasné volby vyhlásila, byl dvojciferný. Ve čtvrtek ráno se však podle deníku The Independent po debatě zkrátil na 3 procentní body. Konzervativce by volilo 42 procent, labouristy 39 procent voličů.

Největší soupeř šéfky konzervativců labourista Jeremy Corbyn v debatě, která se točila kolem brexitu, bránil své vůdcovské schopnosti otázkou na podobné schopnosti Mayové vzhledem k její absenci. „Kde je Mayová, co se s ní stalo?“ ptal se řečnicky. Britský server BBC News však připomíná, že kromě toho na svou úhlavní nepřítelkyni přímo ani jednou nezaútočil.

Toho se však nevyvaroval šéf strany Liberálních demokratů Tim Farron. „Kde myslíte, že Theresa Mayová dnes večer je? Podívejte se z okna. Možná měří rozměry vašeho domu, abyste jím zaplatili za svoje sociální jistoty,“ obrátil se k televizním divákům s narážkou na kontroverzní návrhy konzervativců v oblasti sociálního zajištění.

Farron zřejmě trefil do černého, protože na konto jeho vyjádření se na sociálních sítích objevilo mnoho satirických reakcí uživatelů.

The thought of Theresa May being outside my house #BBCDebate pic.twitter.com/PKUht3AJW9 — Emily Harrison ✨ (@emily__harrison) May 31, 2017

Šéf Liberálních demokratů také podle oficiálního twitterového účtu Twitter Government, týmu, který sleduje vládní a volební události, zvítězil v počtu nejsdílenějších vyjádření. Uživatele totiž nejvíce zaujalo jeho prohlášení v závěrečné řeči. „Premiérka nesmí být otravována, aby přišla. Radši přepněte na Great British Bake Off (populární britský pořad o vaření – pozn. red.),“ uzavřel své vystoupení Farron.

Top 3 Tweeted Moments of the first #bbcdebate: pic.twitter.com/zptAounpkx — Twitter Government (@TwitterGov) May 31, 2017

Satiricky reagoval na absenci britské premiérky i oficiální twitterový účet populárního amerického seriálu Dům z karet o zákulisí politického světa v USA. „Thereso Mayová. Respektují vás více, když ukazujete sílu. Nebo se ukážete,“ stojí v tweetu, na který doposud nějak reagovalo téměř 35 tisíc uživatelů této sociální sítě.

@theresa_may They respect you more when you show strength. Or show up. pic.twitter.com/mNXXDKL0xd — House of Cards (@HouseofCards) May 31, 2017

Rozhodnutí Mayové nepřijít do studia BBC vyvolalo i kreativnější reakce uživatelů.

„Rostou obavy o hledanou zbabělkyni,“ stojí v jednom.

NEWS UPDATE: Concerns grow for missing coward #WheresTheresa pic.twitter.com/BNGol40GqX — The Agitator (@UKDemockery) May 31, 2017

„Pomozte to šířit dál. Pomůžete nám najít Theresu?“ dělají si legraci jinde.