Sobotka: Nevidím důvod, aby kvůli Berlínu Češi neslavili Vánoce

Vláda podle něj dělá vše pro to, aby se lidé mohli cítit bezpečně, na veřejných prostranství zvyšuje přítomnost policie.



„Já se domnívám, že bychom si neměli nechat pokazit vánoční svátky tím útokem. Chtěl bych ještě jednou ujistit občany České republiky, že vláda dělá a bude dělat v příštích dnech a týdnech všechno pro to, aby se lidé v naší zemi mohli cítit bezpečně. Věřím, že v České republice nás čekají klidné Vánoce,“ řekl Sobotka.

Premiér připomněl úterní dohodu s policejním prezidentem Tomášem Tuhým a s ministrem vnitra Milanem Chovancem (ČSSD) na posílení policejní přítomnosti na veřejných prostranstvích, zejména v místech, kde se očekávají oslavy příchodu Nového roku. „Chceme, aby Česká republika byla připravena, abychom byli bezpečné místo. A je to i určitý preventivní signál vůči každému, kdo by tady chtěl narušovat veřejný pořádek nebo ohrožovat bezpečnost občanů,“ řekl Sobotka.

Nepotřebujeme výkřiky jako byl Babišův výrok o teroristickém útoku v Berlíně

Naopak kriticky se Sobotka postavil k výroku vicepremiéra Andreje Babiše (ANO), že vinu na pondělním teroristickém útoku v Berlíně má migrační politika kancléřky Angely Merkelové.

„Místo výkřiků je spíš potřeba, abychom vyřešili migrační krizi, ochránili bezpečí občanů. Abychom přišli s reálnými koncepty, reálnými řešeními a začali je naplňovat,“ řekl Sobotka. Podle něj sice má Česko řadu výhrad k německému postupu v migrační krizi, je ale důležité hledat společné evropské řešení. Podle něj situaci reálně pomáhá dohoda s Tureckem o vracení migrantů z Řecka nebo zabezpečení hranic balkánských zemí, na kterém se podílejí i čeští policisté.

Premiér Sobotka chce, aby vláda pracovala naplno a neztratila tempo a energii do konce svého funkčního období i před podzimními volbami do Sněmovny v příštím roce. Novinářům dnes na bilanční tiskové konferenci představil deset hlavních priorit do příštího roku. Patří mezi ně úspěšné čerpání z evropských fondů, zahájení klíčových dopravních staveb, zvyšování mezd či prosazení zákonů o sociálním bydlení a neziskových nemocnicích.

Sobotka už dříve řekl, že ČSSD s ANO a KDU-ČSL zvládne dotáhnout do konce plnění vládního programu, i když se proti sobě koaliční partneři budou před volbami vymezovat. Dnes řekl, že chce, aby vláda naplno fungovala až do konce. „Chci, aby vládní koalice využila svůj mandát maximálně ve prospěch občanů. Dotáhněme do konce, co už je rozdělané a na čem jsme strávili řadu měsíců,“ řekl dnes novinářům.

Za klíčovou prioritu považuje premiér čerpání evropských fondů. „Rok 2017 rozhodne o tom, jak budeme celkově úspěšní v čerpání. Pro všechny členy vlády, kteří mají evropské fondy, to musí být jednoznačná priorita,“ řekl. Jde podle něj o pracovní místa, ekonomický růst i modernizaci země. Kabinet by měl každý měsíc vyhodnocovat, jak se čerpání daří.

Sobotka si přeje také to, aby u klíčových staveb byla po letech přípravných prací vydána stavební povolení. Zmínil úseky D11, D35 či D3. „Rok 2017 by měl být rokem, kdy se kopne do země a začne stavět,“ uvedl.

Prosadit by chtěl i zákon o sociálním bydlení a řešit situaci samoživitelek. „Chci, aby vláda udělala konkrétní kroky, které pomohou samoživitelkám, kterým jejich partner neplatí na děti,“ uvedl Sobotka. Projít Parlamentem by měl také zákon o neziskových nemocnicích, který před týdnem kvůli řadě rozporů stáhl z jednání vlády ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD), či norma o bezplatné právní pomoci.

Platům ve zdravotnictví by měla pomoci pravidelná valorizace plateb za státní pojištěnce. Zvýšit by se měly podle Sobotky dávky nemocenského pro dlouhodobě nemocné. Kabinet by měl také k začátku roku 2018 zvýšit minimální mzdu, což by mělo vyvinout tlak na obecné zvyšování mezd, řekl Sobotka. Růst by měly i platy zaměstnanců ve veřejném sektoru.