PRAHA Premiér Sobotka odmítl Zemanův návrh na zrušení Senátu. Horní komoru Parlamentu označil za demokratickou pojistku, jejíž zrušení by se vymstilo. Prezident Miloš Zeman by neměl napadat ústavní instituce. V reakci na úterní prezidentovo zpochybňování smyslu Senátu to uvedl předseda horní komory Parlamentu Milan Štěch (ČSSD).

„Vyřazování demokratických pojistek v klidných dobách se vymstí v časech horších. Takže Senát nerušit, i když by to bylo nesmírně populární,“ uvedl Bohuslav Sobotka. Podle místopředsedy Senátu Přemysla Sobotky (ODS) by měl prezident hájit ústavu své země, ne ji svými výroky destabilizovat. Oba připustili, že nízká volební účast je problém, není ale „seriózní“ spojovat výsledek voleb s návrhem na zrušení Senátu, míní Štěch. Zeman dnes v rozhovoru pro Českou televizi (ČT) zpochybnil smysl Senátu. Podle něj by sice mohl být pojistkou demokracie, ale není si jist, jestli horní komoru Česká republika potřebuje. Letošní senátní volby provázela rekordně nízká účast - hlasovat přišlo jen 15,4 procenta voličů.