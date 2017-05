Překvapivý obrat: premiér Sobotka nepodá demisi vlády, odvolává Babiše

Bohuslav Sobotka nebude podávat demisi, protože Zeman si vykládá ústavu tak, že by měl odejít jen premiér. Zvolí jiné řešení. Problém je dle něj Babiš ve vládě. Výklad prezidenta republiky by podle Sobotky nevyřešil příčinu vládní krize, za kterou označil skandály vicepremiéra a ministra financí Andreje Babiše (ANO). V pátek proto pošle Zemanovi návrh na odvolání Babiše a očekává, že ho Zeman bez odkladu odvolá.



Užší vedení ČSSD se na pátečním ranním jednání v pražském Lidovém domě dohodlo na dalším postupu ve vládní krizi.



„Dohodli jsme se, jaký bude náš postoj, premiér ho sdělí z prostor Úřadu vlády médiím, nechci předbíhat jeho vyjádření, shoda byla jednoznačná,“ řekl Zaorálek. Lídři ČSSD podle něj hodnotili čtvrteční události, ohledně závěrů o dalším postupu nebyly spory.

Ministr zahraničí Zaorálek kritizoval především to, jak ministr financí Andrej Babiš (ANO) přistupuje k nahrávkám zveřejněným na internetu, na kterých Babiš hovoří s redaktorem o připravovaných článcích o politických rivalech ve svých bývalých médiích. Zásahy do svobody médií označil Zaorálek za ohrožování demokracie podobné praktikám před rokem 1989.

Kauza kolem nahrávek se podle ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka něj nedotýká jen ministrů ČSSD, proti kterým měly skandalizující texty směřovat, ale poměrů v celém Česku. „Pokud jsou tu novináři využíváni k tomu, aby skandalizovali politiky, a není to věc jednoho novináře, ale je to celý systém, pak je to věc každého,“ řekl.

Babiš by podle Zaorálka měl odpovědět na podezření a místo toho se rozčiluje. „Naprosto devastuje politický systém, tak proč se rozčiluje? On doložitelně řekl, že tohle se neděje, že žádná média neovlivňuje, to přece není legrace,“ dodal Zaorálek. Babiš podle něj ani neřekl, že už se dalších zásahů nebude dopouštět, i když ani to by nestačilo.

Zaorálek řekl, že jako politik se nemůže smířit s tím, že jsou média manipulována jako v minulosti. „Já jsem to za socialismu 33 let zažil, že novináři psali, jak se jim přikazovalo. Já nedělám politiku, abych zjistil, že média jsou stejně manipulována jako před rokem 1989,“ uvedl.

Zaorálek se vrátil i k čtvrtečnímu setkání Sobotky s prezidentem Milošem Zemanem, který se choval, jako by přijal premiérovu demisi, ačkoliv Sobotka dorazil jen na konzultace. „Bylo to trapné a nedůstojné. Je špatné, když se osobní antipatie promítají do jednání na této úrovni,“ uvedl. Podstatnější jsou ale podle něj Babišovy skandály.