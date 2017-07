Hrad zvažoval zrušení kontrol lidí před vstupem. Policie i BIS na nich nadále trvá

Kancelář prezidenta republiky se v minulých dnech obrátila na bezpečnostní složky, konkrétně policejní prezidium a Útvar ochrany prezidenta, dále Vojenskou KPR, Hradní stráž i Bezpečnostní informační službu (BIS) s dotazem na posouzení aktuálních bezpečnostních rizik pro areál Pražského hradu. Zajímalo ji, zda nadále trvají důvody pro preventivní bezpečnostní kontroly vstupujících osob.

Ty Hrad v loňském roce k četné kritice návštěvníků i některých politiků zpřísnil. Návštěvníci se před vstupem do areálu musí od loňského léta tedy podrobit kontrole zavazadel a procházet bezpečnostními rámy.

Oslovené bezpečnostní složky na základě analýzy aktuálních rizik však i nadále doporučují pokračovat v preventivních bezpečnostních kontrolách osob. „Všechny instituce zajišťující provoz Pražského hradu se shodují na nutnosti, aby bezpečnostní opatření byla účinná a pro návštěvníky co nejméně obtěžující,“ informoval mluvčí Hradu Ovčáček na stránkách Hradu.

Milion každý den Vedle platů Zemanova nejbližších, nově přislíbených 100 milionů na bezpečnostní opatření prezidentova sídla jde o další částku, která přibližuje, jaké peníze se točí kolem Pražského hradu. Kolik peněz se za dvanáct měsíců vybralo na vstupném? Podle zjištění serveru Lidovky.cz zhruba milion za každý den. (více čtěte ZDE)



K jistým změnám přeci jen dojde. „V zájmu plynulosti bezpečnostních kontrol osob rozhodl policejní prezident ve spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky o personálním posílení kontrolních bodů v letní turistické sezóně. V cílovém stavu by návštěvníci na vstupech do areálu Hradu neměli čekat vůbec nebo minimálně,“ vysvětlil, v čem budou změny spočívat.



Policejní prezidium nechtělo věc podrobněji komentovat. „Mohu potvrdit, že všechny zainteresované složky, že v nastavených preventivních bezpečnostních opatřeních se bude i nadále pokračovat. Je to na základě analýzy aktuálních rizik.“ uvedla ve stručnosti mluvčí policejního útvaru Iveta Skupien.

„Z bezpečnostního hlediska je určitě lepší, když minimálně po dobu špičky turistické sezóny opatření na Hradě zůstanou, protože koncentrace lidí tam je velká,“ řekl serveru Lidovky.cz mluvčí BIS Ladislav Šticha. Podle jeho slov jde pouze o preventivní opatření, žádná zvýšená rizika zpravodajská služba nezaznamenala.

Podle Ovčáčka zároveň probíhá výběr „technických prostředků, které by kontroly zrychlily a zpříjemnily“. Pražský hrad přitom zůstane průchozí a žádná jeho část se neuzavře veřejnosti. „Naopak, bude pokračovat program zpřístupňování dříve uzavřených částí Hradu, včetně dosud nikdy neotevřených prostor takzvaného Masarykova bytu využívaných prezidentem republiky,“ doplnil Ovčáček.

Vyhněte se turistické špičce, radí Hrad

Návštěvníkům historického areálu včetně jeho zahrad a Jeleního Příkopu pak doporučuje vyhnout se turistické špičce, která je v létě a o víkendech nejintenzivnější mezi 9. a 14. hodinou.

„I v tomto časovém rozmezí je ale možno strávit příjemné chvíle v těch částech areálu, jimž se hromadné turistické výpravy vyhýbají. Za návštěvu v letních měsících nepochybně stojí obě části Jeleního příkopu s Masarykovou vyhlídkou a nově otevřenou piknikovou loukou, Královská zahrada s Belvederem, Míčovnou a Oranžerií nebo Jižní zahrady s mimořádnými výhledy na centrum Prahy,“ napsal Ovčáček.

Podle něj jsou osobní kontroly pouze zlomkem ze všech technických, personálních a organizačních opatření k zabezpečení „nejnavštěvovanějšího turistického cíle v naší zemi, symbolu státnosti i symbolu náboženského“. „To vše je v souladu s posilováním bezpečnostních standardů u dalších významných objektů, jakými jsou například letiště nebo objekty kritické infrastruktury v České republice,“ sdělil na závěr.