Prezident dá Sobotkovi prostor, aby se uklidnil a přemýšlel o svém osudu, říká mluvčí Ovčáček

Lidovky.cz: Co říkal prezident Miloš Zeman na obrat premiéra Bohuslava Sobotky v otázce podání demise vlády?

Pokud jde o reakci pana prezidenta, tak je především třeba vyčkat na návrat z Čínské lidové republiky, to znamená na druhou polovinu května. Pan prezident je informován o tom, že pan premiér provedl další ze svých obratů, je informovaný o tom, že na Hrad dorazil návrh na odvolání ministra financí (Andreje Babiše). V každém případě pan prezident teď nebude spěchat vzhledem k tomu, že pan premiér teď často mění názory, tak si nejsme jistí, zda myslí vážně odvolání pana ministra Babiše.

Lidovky.cz: Očekával prezident nynější vývoj?

U pana premiéra očekává pan prezident takřka vše. Připomínám, že ve čtvrtek večer pan prezident v rozhovoru pro televizi Barrandov uvedl, že podání demise je za strany pana premiéra akt zoufalství. A pokud je člověk zoufalý, dělá zoufalé věci. Já říkám, že bude nutné v současnosti postupovat velmi obezřetně, protože nemáme jistotu, že pan premiér například v úterý nebo ve středu nezmění svůj názor.

Lidovky.cz: Chápu to dobře, že se prezident Zeman bude odvoláním Babiše z vlády zabývat až po návštěvě Číny?

Je potřeba dát si nějaký časový prostor a mít jistotu, že toto je opravdu stanovisko pana premiéra. Nesmíme zapomenout, že minulý týden ve čtvrtek se prezident vyjádřil v rozhovoru pro televizi Barrandov, že pokud by padl návrh na odvolání pana ministra Babiše, osobně by se jej zeptal, zda se chce stát mučedníkem. O pár dnů později byla tisková konference, tedy 2. května, kdy premiér Sobotka řekl, že nepodá návrh na odvolání ministra Babiše, protože nechce, aby stal mučedníkem, a řekl, že podá demisi.

V pátek se vrátil do původní varianty, že podá návrh, respektive již podal návrh, a rozhodl se, že z Andreje Babiše udělá mučedníka. Jistě uznáte, že takto nejedná solidní premiér a my musíme počkat, zda toto je opravdu stanovisko premiéra.

Lidovky.cz: Prezident tedy vládní krizi nebude během víkendu vůbec řešit ?

V žádném případě. V tuto chvíli není vůbec jistotou, zda stanovisko pana premiéra platí, zda je trvalé. Sám nevíte, jestli pan premiér neohlásí na neděli další tiskovou konferenci, na které oznámí cokoliv jiného, od koalice s Miroslavem Kalouskem až po usmíření s Andrejem Babišem. My už si dokážeme představit cokoliv po těch zkušenostech s panem premiérem.

Lidovky.cz: Nepřemýšlí prezident Zeman o tom, že by vzhledem k vyhrocené situaci, změnil program?

V žádném případě, proboha, prezident republiky, pokud má být solidní a pokud mu záleží na osudu země, nemůže v žádném případě podléhat momentálním náladám Bohuslava Sobotky. Musí v té zemi zůstat někdo, kdo zachovává chladný rozum a přístup, který je racionální. Předseda vlády nejedná racionálně a je na prezidentu republiky, aby tak činil.

Lidovky.cz: Jestliže, jak říkáte, prezidentovi záleží na osudu země, neměl by spíše zůstat v České republice a neodjíždět do Číny?

Určitě ne. Naopak tím, že pan prezident nechá předsedovi vlády takový oddychový čas, aby se uklidnil a srovnal si hladinu emocí, které podléhá v posledním týdnu, tak se vytvoří určitý prostor pro pročištění vzduchu. A je to úkolem prezidenta republiky, aby vytvářel klidové prostředí. Pánové v koalici mají prostor se scházet, pan prezident využije návštěvy Čínské lidové republiky k diskusi s ministry, kteří ho budou doprovázet.

Těch ministrů bude několik a pan prezident bude mít unikátní příležitost pohovořit si s ministry z KDU-ČSL, ze sociální demokracie, stejně jako s ministry za hnutí ANO. Takže pan prezident určitě nebude zahálet a pan premiér se mezitím může uklidnit. Může přemýšlet o svém dalším osudu.