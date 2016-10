Prezident? Muž, co má sako. Neziskovky zkouší integrovat děti z řad migrantů

Na celkem obyčejném poledni, které by se mohlo odehrát v kterékoliv jiné škole, ale na první pohled zaujme národnostní složení studentů. A také to, že se tu nikdo česky nepřekřikuje. Čeština je tu cizí jazyk, s nímž mají mnozí žáci zkušenost sotva pár týdnů.



To, co vypadá jako celkem obyčejná třída, je ve skutečnosti pilotní projekt, který začátkem září spustila nezisková organizace META ve spolupráci s Centrem pro integraci cizinců. Celkem šestadvacet dětí z rodin migrantů tu ve dvou třídách absolvuje jakýsi nultý ročník. Tak, aby to po základní škole, kterou absolvovaly ještě doma, mohly za rok zkusit s přijímačkami na běžnou českou střední školu.

„V Česku fungují jazykové kurzy pro dospělé, malé děti obvykle nemají problém zvládnout českou školku nebo základní školu. Pro ty, komu je kolem patnácti let, ale nic neexistuje. Přitom možnost zapojit se do českého vzdělávacího systému je nejlepší prevence proti předsudkům a negativním jevům, které se kolem migrace vyskytují,“ říká Zuzana Vodňanská, ředitelka společnosti META.

V Česku je jejich „nulťák“ zatím jediný. V řadě zemí EU, které mají s migrací větší zkušenosti, ale podobný koncept funguje. „Vycházíme z projektu Click with School a podporuje nás dánská nadace Velux Foundation,“ upřesňuje Vodňanská.

„Nejsme běžná škola, ale na druhou stranu chceme češtinu intenzivně učit tak dva tři měsíce. Pak bychom se chtěli zaměřit i na další předměty. Biologii, matematiku, zeměpis – samozřejmě vyučované česky,“ doplňuje ji lektorka Michaela Petřkovská, které tu žáci ale neřeknou jinak než paní učitelko. Však také ve třídě visí i nezbytný obraz hlavy státu – byť hodně netradiční. „Je to muž, má sako,“ stojí napsáno pod fotkou Miloše Zemana, vystřiženou z časopisu.

Mezi žáky nultého ročníku pro děti migrantů převládají ty z Ukrajiny. Není to náhoda – kopírují tak převahu Ukrajinců v řadách dospělých cizinců žijících v Česku. Jinak je ovšem složení tříd hodně pestré: Vietnam, Kuba, Venezuela, Kamerun, Mongolsko, Afghánistán. Odtud pochází Sulejman, který to má do školy nejdál – denně dojíždí ještě se svými dvěma sourozenci autobusem z Teplic.

V hodinách se mluví jen česky

„Jsem tu pět měsíců a chtěl bych se jednou stát doktorem. V Česku je to bezva, snad jen to vaše jídlo. Všude je moc oleje,“ říká Sulejman. Rodnou perštinu ve škole jinak neuplatní. „V hodinách mluvíme jenom česky,“ říká Marina, která do Česka přišla hned po absolvování jedenáctiletky na Ukrajině a po „nulťáku“ by ráda zkusila nějakou ekonomickou střední školu. Možná i farmacii.

Se začleněním do českého prostředí Marina problém nemá. Stejně jako její spolužák Oleh. „Mám tu české kamarády. I kamarádky,“ usmívá se tajemně. Ukrajinské děti to díky podobnosti jazyka mají v běžném životě skutečně jednodušší. Neznamená to ale, že by tím pádem ve škole excelovaly. „Určitě jim dělá menší problémy domluvit se. Na druhou stranu gramatika je pro ně i tak složitá,“ říká Petřkovská. V přípravce pro děti migrantů je jednou ze tří lektorek. Tak jako ostatní dřív učila češtinu dospělé. A jak sama přiznává, předat dobré základy češtiny mladým studentům je v něčem složitější. „Do hlavy“ jim jde díky věku cizí jazyk sice o něco lépe. Na druhou stranu chybí výukové materiály. Lektorky si je tak již od letošního ledna připravovaly samy. „Časem bychom chtěly udělat i nějaký třídní výlet,“ dodává Petřkovská.

Šéfová projektu Zuzana Vodňanská by zase byla ráda, kdyby první ročník přípravky pro děti cizinců byl základem pro mnohem větší plány. Za rok by nulté ročníky, které mají připravit na studium české střední školy, chtěla META otevřít znova. Kromě toho ale nezisková organizace doufá, že se jí brzy podaří zřídit i klasickou školu.

„My objíždíme české základky a vykládáme, proč je dobré integrovat děti z jiných zemí, které sem přišly s rodiči. Tak jsme si říkali, proč vlastně sami nejdeme příkladem a takovou smíšenou školu nezřídíme,“ uzavírá Vodňanská.