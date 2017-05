Prezident nemá vytvářet scénáře, ale má odvolat Babiše, říká Sobotka

Zeman na středeční schůzku v Liberci k řešení současné vládní krize přinesl dva návrhy: předčasné volby a vládu bez Babiše i Sobotky. První návrh zástupci koaličních stran odmítli, druhý chtějí nejdřív projednat ve svých stranách. Sobotka v reakci na to ve čtvrtek řekl, že prezident se vytvářením zmíněných scénářů snaží jen odvést pozornost od toho, co je podstatné. Podle premiéra jsou to problémy ministra financí a povinnost prezidenta odvolat podle jeho návrhu Babiše.



„Ačkoliv návrh (na odvolání Babiše) leží od pátku na Pražském hradě, tak prezident republiky návrhu zatím nevyhověl, ačkoli by podle mého názoru a ústavních expertů měl jednat podle ústavy bez zbytečných odkladů, a ne ještě včera (ve středu) vytvářet nějaké scénáře. Odvádí tím pozornost od své povinnosti,“ prohlásil předseda vlády.



Aby důsledně a bez zbytečného odkladu dodržoval ústavu, vyzvala ve středu Zemana i Poslanecká sněmovna, která se sešla na mimořádné schůzi.