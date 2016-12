Zeman vetoval ‚lex Babiš‘, odporuje prý ústavnímu pořádku

Prezident už v polovině prosince avizoval, že veto v tomto případě možná použije - rozhodnout se chtěl do 20. prosince. Učinil tak o den dříve.

Novela o střetu zájmů se vrací poslancům, kteří o ní budou opětovně rozhodovat. Vzhledem k předchozím hlasováním je pravděpodobné, že Sněmovna veto zvrátí. Zeman veto v dopisu předsedovi Sněmovny Janu Hamáčkovi zdůvodnil mimo jiné tím, že novela obsahuje i poslanecké pozměňovací návrhy. „Jejich odůvodnění je založeno na ničím nepodložených domněnkách, postrádá jakékoliv konkrétní argumenty,“ uvedl prezident.

Pan prezident napsal předsedovi Poslanecké sněmovny Janu Hamáčkovi dopis, ve kterém veto zdůvodnil. Podrobnosti zde: https://t.co/hOphv1SI2f — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 19. prosince 2016

Sněmovna by měla předlohu opětovně posuzovat v lednu. V září ji přijala hlasy 135 ze 183 přítomných poslanců, v listopadu potvrdila předlohu se senátními úpravami hlasy 125 ze 174 poslanců. Předsedové vládní KDU-ČSL a opoziční ODS Pavel Bělobrádek a Petr Fiala se už dřív shodli na tom, že dolní komora by případné Zemanovo veto přehlasovala.

Rozhodnutí Zemana vetovat novelu zákona o střetu zájmu dokládá podle šéfa opoziční ODS Petra Fialy sbližování prezidenta s šéfem hnutí ANO Babišem.

Kalousek doufá, že Sněmovna přehlasuje veto zákona o střetu zájmů. Podle něj je to v zájmu volné soutěže politických stran a liberální demokracie.

Podle vicepremiéra a předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka má prezident Miloš Zeman právo vetovat zákon o střetu zájmů, který měl mimo jiné omezit podnikání vicepremiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. Bělobrádek ale předpokládá, že Sněmovna dnešní prezidentské veto přehlasuje.

„Je to jeho ústavní právo,“ napsal Bělobrádek v tiskové zprávě v reakci na Zemanovo veto. Zopakoval ale zároveň svůj dřívější předpoklad, že poslanci prezidenta přehlasují.



Norma pojednává i o některých médiích. Budoucím členům vlády zakazuje provozovat rozhlasové a televizní vysílání a vydávat periodický tisk. Pod Babišovu skupinu Agrofert spadá mediální dům Mafra, vicepremiér má i rozhlasovou stanici Impuls a hudební televizi Óčko.

Pasáže novely ostře kritizuje Babišovo hnutí ANO, podle jeho zástupců jsou protiústavní a v rozporu s evropskými pravidly o společné zemědělské politice. ANO uvažuje o tom, že se obrátí na Ústavní soud. Podle Zemana z rozpravy ve Sněmovně jasně vyplývá, že vybraná ustanovení jsou namířena na politického konkurenta s cílem ho oslabit. „K tomu ovšem zákon v demokratické společnosti sloužit nemůže,“ napsal Hamáčkovi.

K veřejným zakázkám, nenárokovým dotacím a investičním pobídkám by podle předlohy neměly přístup společnosti, v nichž členové kabinetu drží nejméně čtvrtinový podíl. Babiš vlastní skupinu Agrofert stoprocentně. Omezení by se ale mohlo vztahovat i na fond Hartenberg, který investuje Babišovy peníze do zdravotnictví. Zeman úpravě také vyčítá, že není vhodná. „Schopnost dosáhnout zamýšleného cíle je v podstatě nulová,“ uvedl.

Úprava ohledně médií předpokládá, že člen vlády by musel nejpozději do dvou měsíců od nástupu do kabinetu ukončit provozování televize a rozhlasu nebo vydávání periodického tisku, případně společnost opustit. Pokud by z firmy neodešel, ztratil by v ní hlasovací práva. Restrikce by se týkala například i budoucích poslanců, senátorů, některých krajských a obecních politiků i dalších veřejných funkcionářů.

Účinnost ustanovení zvaných „lex Babiš“ je vázána na termín vydání zákona ve sbírce. Pokud by poslanci Zemanovo veto přehlasovali, předloha by vstoupila v účinnost patrně na přelomu ledna a února. Zákaz vlastnictví některých médií by ale dopadl až na nově jmenované členy kabinetu