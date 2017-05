Zeman odletěl do Číny, v delegaci je Nečas. Prezident se zde setká i s Putinem

Jeho cesta bude sledována nejen kvůli samotnému programu, ale také kvůli vypjaté situaci na české politické scéně. K nelibosti velké části politické reprezentace se Zeman chce až po svém návratu zabývat návrhem na odvolání ministra financí Andreje Babiše (ANO). Podle řady politiků to je pozdě a krizi měl řešit dříve. Z Číny přiletí v noci na 18. května.



Původně mělo být v prezidentské delegaci šest ministrů, tři sociálnědemokratičtí zástupci včetně ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka ale účast zrušili. Zdůvodnili to právě vnitropolitickou situací. Do Číny místo nich letí jejich náměstci. Proti cestě se postavili koaliční lidovci.

Do Číny Zemana doprovodí sociálnědemokratický ministr průmyslu Jiří Havlíček, ministr dopravy Dan Ťok a ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (oba za ANO). V delegaci bude také několik desítek podnikatelů, mimo jiné bývalý premiér Petr Nečas. Prezident před časem řekl, že v delegaci bude i nejbohatší Čech Petr Kellner. Další podnikatelé se připojí jen na část Zemanova programu. Kromě Pekingu Zeman zavítá také do Nankingu a do Šanghaje.

Českou delegaci do Číny přepraví dva vládní letouny

Druhý, ve kterém bude podnikatelská delegace nebo novináři, má ze Kbel vzlétnout kolem 20:00. Náklady na cestu by měly být podle předběžného vyčíslení 5,6 milionu korun. V ceně není zahrnuta doprava nebo ochrana ústavních činitelů.

Se Zemanem měl původně do Číny letět i předseda české fotbalové asociace Miroslav Pelta, který měl jednat se zástupci čínských fotbalistů. Pelta ale čelí obvinění z podvodů s dotacemi a byl vzat do vazby.

Zeman byl ve funkci prezidenta v Číně již dvakrát, a to v letech 2014 a 2015. S čínským prezidentem se setkal i loni na jaře v České republice.