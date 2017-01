Prezidenta čeká rok plný exotiky. Zamíří do Latinské Ameriky, Vietnamu i Číny

Vyplývá to ze seznamu prezidentových cest, které mají LN k dispozici. Zatímco třeba premiér Bohuslav Sobotka má v itineráři několik povinných cest po Evropě na summity EU a Visegrádské čtyřky, prezidenta Zemana čeká nyní opravdová exotika. A ze seznamu zahraničních cest nepochybně nebude chtít prezident škrtnout ani cestu do Číny.

Sbližování s Čínou a lákání čínského kapitálu do České republiky Zeman považuje za jednu z priorit. Podle ředitele zahraničního odboru Pražského hradu Hynka Kmoníčka by se návštěva Číny měla uskutečnit v květnu a český prezident během ní absolvuje setkání k projektu nové Hedvábné stezky. Možné jsou i bilaterální schůzky.



Zeman Čínu navštívil během svého prezidentského mandátu již dvakrát.



První bude Evropa

Začátek roku ale bude poněkud fádní. Zemanova první cesta v roce 2017 povede zřejmě po Evropě. „Možností je Chorvatsko,“ řekl LN mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Hned na jaře se ale Zeman chystá za oceán do Kolumbie, Kostariky a možná také do Mexika. Tam by ho měla doprovázet podnikatelská mise.

Zvlášť v případě „Švýcarska Střední Ameriky“, jak se Kostarice přezdívá, půjde o historickou návštěvu. Zeman bude prvním českým prezidentem, který do středoamerického státu zavítá. I jinak jsou cesty českých politiků do země, kam jsme loni vyvezli zboží za mizivých 7 milionů dolarů, velmi sporadické. Naposledy byl v Kostarice v roce 2005 tehdejší ministr životního prostředí Libor Ambrozek.

A právě kvůli marginálním vztahům s Kostarikou byla před šesti lety v zemi uzavřena česká ambasáda. S velkým otazníkem je zatím Zemanova asijská cesta do Jižní Koreje, která by se měla uskutečnit začátkem března 2017. Tamní prezidentka Pak Kun-hje totiž čelí odvolání.

Na jaře by se měl prezident podívat i do Vietnamu.

Na Expo ke Kazachům

Pevné datum má naopak Zemanův výlet na zahájení české expozice na Expu v kazašské Astaně. Český pavilon by měl prezident otevírat 10. června. Jak již dříve LN informovaly, hlavním hybatelem české účasti na Expu je kontroverzní podnikatel a Zemanův blízký přítel Zdeněk Zbytek.

Mezi exotické destinace, kam prezident nejspíše zavítá, se řadí i Pobřeží slonoviny, kde v listopadu 2017 proběhne summit EU–Afrika, na který by se Zeman rád podíval.



Množství zámořských destinací, jichž v itineráři figuruje hned sedm, je změnou oproti letošnímu roku, kdy Zeman zůstával spíš doma. Mimo Evropu vyjel jen dvakrát – v červenci na evropsko-asijský summit do mongolského Ulánbátaru. Koncem září pak se pak v New Yorku zúčastnil zahájení zasedání Valného shromáždění OSN.

Do Spojených národů se Zeman chystá i v tomto roce – již počtvrté. Zahájení pléna, kde má nejvyšší politik každé členské země OSN právo na svých deset minut projevu, proběhne v týdnu od 18. do 22. září 2017.



Vrcholem bude Bílý dům

Mnohem sledovanější ovšem bude jeho oficiální cesta do Bílého domu. Tato návštěva, naplánovaná na duben 2017, se stane vrcholem prezidentových zahraničních cest. Zemana by měl přímo v Bílém domě přijmout nový prezident USA Donald Trump, s nímž si jeho český protějšek padl do oka.

Hlava českého státu se na návštěvu do sídla amerických prezidentů dostane po dlouhých patnácti letech. Posledním prezidentem, který se do Oválné pracovny na oficiální návštěvu dostal, byl v roce 2002 Václav Havel, kterého tehdy přijal George Bush ml. Zemanův předchůdce Václav Klaus byl v Bílém domě také. Jenže pouze pracovně.



Návštěvu zařídí Kmoníček

Pro Zemana bude cesta do Bílého domu zajímavá ještě v jednom ohledu. Přímo na místě ji bude zařizovat Hynek Kmoníček, dlouholetý ředitel zahraničního odboru Hradu, který letos nastupuje jako nový ambasador do USA. Termín nástupu na nový post, jeden z nejvyšších v české diplomacii, zatím nemá. Hned zkraje roku to ale nebude, protože se čeká na Trumpovu inauguraci, která proběhne 20. ledna.



„Bude to až někdy po nástupu nové americké administrativy,“ řekl LN Kmoníček.