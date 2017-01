Pod sněhem je má žena a dvě děti, říká muž, který přežil lavinu. Díky cestě do auta

Parete je spolu s Fabiem Salzettou jediným svědkem středeční události, při které lavina z hory Gran Sasso zavalila hotel Rigopiano. Oba muži jsou v péči lékařů a mimo ohrožení života. Nad svým stavem však Giampiero nepřemýšlí, v hotelu, který je zavalený masou sněhu, je zbytek jeho rodiny.

Zachránil ho lék v autě

Parete vzal svou rodinu na zimní dovolenou. Středeční událost mu však obrátila život. Je v šoku a bojí se nejhoršího. Jeho příběh převyprávěl web italského deníku Corriere della Sera.

„Všechno jsem ztratil. Tam pod tím sněhem je má žena, jsou tam i mé dvě děti. Ludovica, které je šest let, a osmiletý Gianfilippo,“ říká Parete. O jeho manželce se ví jen to, že pracuje jako zdravotní sestra v pečovatelském domě Cesaris e Spoltore v oblasti Pescara. Otec rodiny byl ve chvíli, kdy se lavina na hotel řítila, jediný, kdo byl mimo něj. „Mou ženu bolela hlava a potřebovala lék, který byl v autě. Takže jsem vyšel z hotelu a šel do auta. Tak jsem se zachránil,“ vyprávěl Giampiero.



„Když jsem se vracel k hotelu, slyšel jsem zvuky a praskání. Viděl jsem horu padadající na budovu. Zavalila i mě, ale jen částečně. Viděl jsem, že značná část hotelu je pokrytá sněhem. Zkusil jsem jít dovnitř, ale riskoval jsem, že uvíznu,“ vysvětloval muž dále. Ještě s dalším mužem, Fabiem Salzettou, se mu podařilo dostat zpět do auta.

Žádné hlasy, jen sníh a ticho

Během čekání na záchranáře se ukryli v autě, ale žádné hlasy neslyšeli, viděli pouze sněhovou zeď. Pak už nic. Záchranáři je po objevení přemístili pomocí speciálních nosítek. Pareteho našli záchranáři silně podchlazeného.

„Byli připraveni odjet hned, jak přijede pluh,“ řekl Quintino Marcella, majitel restaurace a zaměstnavatel svědka události. „Giampiero a všichni ostatní hosté zaplatili a přišli do hotelové haly. Řekli jim, že rolba přijede ve tři hodiny, ale příjezd byl odložen na sedmou. Všichni už měli připravené kufry, všichni zákaznící chtěli pryč,“ dodal s tím, že otec rodiny mu volal ve středu v 17:40 a zoufale prosil o pomoc.