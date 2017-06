Při nárazu vlaku v Přerově se zranilo 15 lidí. Strojvedoucímu se udělalo nevolno

Ilustrační foto. | foto: MAFRA - Michal Klíma

PŘEROV Na nádraží v Přerově kvůli indispozici strojvedoucího narazil v pondělí ráno vlak Leo Express do nárazníků na konci tratě. Při nárazu popadali ve vozech lidé. Na místě bylo včetně strojvedoucího 15 zraněných. Ve většině případů šlo o lehčí zranění, dva cestující odvezli záchranáři do olomoucké nemocnice. Řekl to mluvčí hasičů a záchranné služby Zdeněk Hošák.

Nehoda se stala v 05:54, kdy na přerovské nádraží přijížděl vlak Leo Express jedoucí ze Starého Města u Uherského Hradiště. V Přerově měl vlak končit. „Strojvedoucí dojížděl na nádraží a udělalo se mu nevolno. Narazil do nárazníků, které stojí na konci trati. Je jedním ze zraněných,“ uvedl mluvčí hasičů.

„Došlo k projetí návěstidla zakazujícím jízdu. Vlak poté narazil do zarážedla na konci koleje. Okolnosti zatím nevíme, kolegové jsou na místě, bližší informace bychom měli znát během dne,“ řekl mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

Nehodu vlaku, který narazil do stromu, šetří experti na organizovaný zločin Při prudkém nárazu popadali ve vozech vlaku cestující. Záchranáři na místě ošetřili dohromady 15 lidí. „Kromě dvou lidí byli všichni převezeni do přerovské nemocnice. Většinou šlo o lehká zranění, měli jsme však i podezření na zranění čelisti a jedno středně těžké poranění nohy,“ doplnil Hošák. Na místě hasiči zasahovali také se speciálním zdravotnickým přívěsem.