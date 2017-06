Při nehodě autobusu u Litovle se zranilo 25 lidí, většinou lehce. D35 je uzavřena

Nehoda se stala na 250. kilometru ve směru z Mohelnice na Olomouc mezi Litovlí a Unčovicemi. Autobus podle informací sjel z cesty, zavadil o několik stromů a naklonil se nakonec do příkopu. „Z místa bylo nakonec odvezeno do nemocnic 24 lidí. Záchranáři je odváželi na urgentní příjem olomoucké fakultní nemocnice, do Vojenské nemocnice v Olomouci a do šternberské nemocnice,“ uvedl Hošák. Většina zranění byla podle něj lehká. „Čtyři cestující však utrpěli středně těžká zranění,“ dodal.



Podle mluvčí hasičů Vladimíry Hacsikové na místě hasiči vyprošťovali z havarovaného autobusu čtyři lidi. „Na místo jsme přijeli s evakuačním autobusem. Nezraněné cestující jsme převezli k nám na požární stanici, kde počkají do doby příjezdu náhradního autobusu. Na stanici míří také náš psycholog,“ řekla mluvčí. Doplnila, že nešlo o linkový autobus. Hasiči na místě havarovaný autobus stabilizovali a provedli protipožární opatření, dodala.

Podle krajské policejní mluvčí Urbánkové se okolnosti nehody stále vyšetřují. „D35 je ve směru od Mohelnice na Olomouc, od sjezdu Nasobůrky po nájezd Unčovice, uzavřena a policisté provádí odklon dopravy,“ řekla Urbánková. Podle informací Ředitelství silnic a dálnic bude dálnice uzavřená přibližně do 14:00.

Uplynulý týden byl zatím nejtragičtější na českých silnicích v letošním roce, při dopravních nehodách zahynuly víc než dvě desítky lidí. Dva autobusy MHD se v pondělí srazily v Plzni, při této nehodě bylo zraněno šest lidí.