Při nehodě autobusu u Středokluk zemřela žena, dalších sedm lidí je zraněno

„Kolem půl šesté narazil autobus přední částí do stromu. V autobuse bylo celkem 20 cestujících. Silnice je momentálně uzavřená, ale během čtvrtečního dopoledne by měla být opět průjezdná,“ uvedla pro Českou televizi mluvčí středočeské policie Jana Dětská. Podle ní je silnice v místě namrzlá a klouže, policie ale nechce spekulovat, zda právě stav vozovky byl příčinou ranní nehody.

Podle mluvčího hasičů však v autobuse jelo pouze 17 lidí. Rozcházejí se i informace o počtu zraněných. Podle policie se při nehodě zranilo šest lidí, podle Holomčíka a Effenbergerové sedm lidí.

„Na místě jsme ošetřili sedm lehce zraněných lidí, většinou šlo o tržné rány v obličeji,“ řekla Effenbergerová. Zraněné převezla záchranná služba do kladenské a motolské nemocnice. „U jedné ženy probíhala do příjezdu záchranářů telefonicky asistovaná resuscitace. Záchranáři v resuscitaci po příjezdu pokračovali, i přes veškerou snahu oživovací pokusy úspěšné nebyly,“ dodala Effenbergerová.

„Snažíme se zjistit, co přesně se stalo a proč autobus havaroval. Je nám to opravdu moc líto, pokusíme se co nejrychleji spojit rodinou cestující, která zemřela, a nabídnout jim pomoc,“ uvedl ředitel ČSAD MHD Kladno Ludomír Landa.

Šlo o linkový autobus A23, který jezdí mezi Kolčí na Kladensku a Prahou. Řídil ho řidič s šestadvacetiletou praxí.

Podle Holomčíka vyjely k nehodě hasičské jednotky jak ze středních Čech, tak z Prahy. „K nehodě vyjela i jednotka z Letiště Václava Havla,“ dodal Holomčík.