Při skoku ze střechy do bazénu si roztříštil nohy, teď žádá o peníze na lékaře

Video z tragického skoku zveřejnil skokan, který se proslavil na serveru Youtube, v neděli 1. ledna s komentářem: „Obě nohy roztříštěné, stejně tak i v léčení. Pomozte mi.“ Při skoku ze střechy hotelu Pacific Edge ve městě Laguna Beach se totiž přepočítal a narazil do okraje bazénu.

Hned v pondělí přidal na Instagram post, na kterém leží v nemocnici s kovovými konstrukcemi.

8booth, vlastním jménem Anthony Armer, jehož identita byla odhalena po říjnovém zadržení policií a který má na internetu desítky tisíc fanoušků, se dokázal dostat z bazénu ven. Když mu přišel na pomoc kamarád, který celý skok natočil, zachytila kamera i ošklivou ránu na noze.

Následně Armer podnikl podobně drzou akci jakou jsou jeho skoky. Na stránce GoFundMe zveřejnil svůj příběh a žádá o peníze, které by mu pomohly s účty za lékařskou péči, aby se mohl zase vrátit ke skákání. „Jen hledám malou podporu, abych mohl dál dělat to, co dělám. Jinak budu po zbytek pracovat tak, abych vše splatil. Žádám od vás malou laskavost. Dar v jakékoliv výši by byl fenomenální,“ píše na své stránce.

Jedni přejí brzké uzdravení, druzí se pozastavují nad jeho prosbou

Původní částka, o kterou Armer lidi žádal, byla 10 tisíc dolarů. Ke třetí lednové neděli získal Armer od lidí 2 958 dolarů ze 22 tisíc, na které svůj požadavek zvedl. Spousta lidí se však nad jeho prosbou pozastavila. Jak může někdo, kdo skočí z budovy, žádat o peníze na zaplacení účtu v nemocnici? ptají se lidé v diskusi.

Spousta přejících píše mladému muži zprávy s přáním brzkého uzdravení. Je ale i zástup těch, kteří jeho jednání nechápou, odsuzují a kritizují. Mezi mírnější komentáře na skokanovu osobu patří příspěvky typu: „Nechci být krutý, nebo cokoliv takového, ale za tohle si můžeš sám. Přeju brzké zotavení.“ Jiný komentář, od uživatele pojmenovaného Andres Martinez War říká: „Přirozený výběr funguje. Nepůjdu proti tomu. Příště se dvakrát zamysli.“

Jiní Armera odkazují na Boha, který má prý „dost peněz“. A příspěvků typu: „Dobrá práce! Dál se snaž zabít sám sebe, abys nás bavil,“ se dá na internetu najít řada.

Extrémní sportovec, nebo člověk toužící po pozornosti?

V listopadu loňského roku 8booth napsal příspěvek pro server The Inertia, kde vysvětlil, proč a jak začal zveřejňovat videa. V rámci toho popisuje i své pohnutky a motivaci.

V jednu chvíli mluví Armer o tom, jaký je rozený odvážlivec a bere své kousky jako soutěž se sebou samým. Podle další pasáže to však vypadá, že jeho motivací byla spíše touha po pozornosti, což pramení i z jeho dětství. Jak sám v příspěvku napsal: „Neměl jsem žádné kamarády.“

8booth nyní žádá o finanční pomoc od lidí. Pojišťovna mu léčbu roztříštěných neuhradí.

Jeho řešením bylo vytvořit si miliony přátel, nebo alespoň obdivovatelů a fanoušků. Ale soudě podle komentářů má i řadu kritiků.