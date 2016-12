Při střelbě před hudebním klubem zemřeli v USA dva lidé

Ke střelbě došlo po skončení rapového koncertu hudebníka Meeka Milla ve městě Wallingford, asi 150 kilometrů severovýchodně od New Yorku. Dva lidé při přestřelce zahynuli a další dva utrpěli zranění, která je ale podle zdravotníků neohrožují na životě.



There are reports of people shot at a Meek Mill concert in Connecticut. https://t.co/GGQmbg7dw3 pic.twitter.com/V9UP48bz5v