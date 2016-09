Příbuzní obětí autonehody žalují Apple. Za jízdy neblokuje řidičům telefony, i když to umí

Takový incident v posledních letech bohužel není nic neobvyklého. Počty úmrtí na silnicích v USA dosahují padesátiletých maxim, za jeden z hlavních viníků je považována nepozornost. Ashley Kubiakové soud udělil pětiletý podmíněný trest za zabití z nedbalosti.

Vyvodit odpovědnost však pozůstalí obětí vyžadují i od výrobce Texasančina telefonu, společnosti Apple. Argumentují totiž, že největší výrobce smartphonů dokáže rozpoznat, že jejich uživatelé používají zařízení při jízdě, a přesto neudělal nic pro to, aby jim v tom zabránil, ačkoliv měl tu možnost.



Podle právních expertů taková žaloba nemá příliš šancí na úspěch, protože přímá spojitost mezi použitím iPhonu a nehodou není prokazatelná. Vyplývá zní však, že Apple si už v roce 2008 nechal patentovat technologii, která umožňuje řidičům na dálku blokovat „texting“, ke kterému smartphony svádějí u řízení. Jsou totiž schopní lokalizovat telefony sledováním rychle se měnící polohy v dopravním prostředku. Tuto patentovanou technologii ale dosud nikdo neuvedl do provozu a není jisté, v jakém je.

Apple i další společnosti, jež vyvíjejí nebo využívají bezdrátové technologie, jako je AT&T nebo Verizon, si uvědomují, že jejich výrobky či služby lákají uživatele a podporují jejich závislost na propojení se světem.

„Technologie, která tomu umí zabránit, existuje. Jen nemáme žaludek na její zprovoznění,“ uvedla pro New York Times prezidentka americké Národní bezpečnostní rady (NSC) Deborah Hersmanová. Připomněla také, že už v roce 2012 její instituce poslala dopis asociaci bezdrátového průmyslu, aby v ní sdružené firmy odrazovaly řidiče od používání telefonů za jízdy. „Technologie nás sem dostala, ale může nám z této situace také pomoct. Bojíme se ale říkat lidem, co mají dělat až do té míry, že jim tak může v krajním případě projít i vražda,“ upozornila Hersmanová.

Technologie, kterou zmíněné firmy disponují, je údajně příliš nespolehlivá. Bojí se, že by mohla nechtěně vypínat telefony spolujezdců nebo někoho, kdo jede vlakem či jiným veřejným dopravním prostředkem.

Největší strach? Ztráta zákazníka

Nejdiskutovanější otázkou pak je, jestli by lidé tím, že by telefon automaticky deaktivoval některé své funkce, byli ochotni dobrovolně se nechat odstřihnout od spojení se světem. Bojí se i samotné firmy.



„Největší strach mají společnosti v telekomunikačním průmyslu ze ztráty zákazníka ve prospěch konkurence,“ řekl bývalý člen NSC David Teater, jehož syn kvůli nepozornosti na silnici ztratil život, a proto bojuje za bezpečnost na silnicích. „Pokud se třeba Apple rozhodne technologii zavést, zákazník si řekne, ‚příště si radši koupím Samsung,‘“ argumentoval Teater. Podle něj je to ale pouze výmluva, protože jde v prvé řadě o ochranu životů v dopravě, k jejímuž zvášení mohl Apple už dávno výraznou měrou přispět.

Společnost se brání tím, že činí jiná opatření, kterými se snaží zabránit nepozornosti řidičů. Technologie CarPlay, která integruje telefon s palubním počítačem, umožňuje ovládat zařízení pomocí hlasových příkazů, dokonce i psát textové zprávy a poslouchat ty příchozí.

„Upozorňujeme všechny uživatele iPhonů, aby se nenechali rozptýlit psaním, čtením či jinou činností na displeji telefonů,“ reagovali představitelé společnosti. Odpovědnost tak jednoduše přesouvají na osobu řidiče. Podle experta na pozornost řidičů z Univerzity v Utahu Davida Strayera navíc ani CarPlay není bezúhonný systém a také odvádí řidičovu pozornost.

„Apple selhal ve své společenské odpovědnosti. Měli patentovanou technologii patentovat i za cenu risku ztráty na trhu,“ připojil se ke kritice profesor práva na kalifornské univerzitě Berkeley Christopher Kutz, který se specializuje na morální a právní principy odpovědnosti. Připomněl také, že v jiných odvětvích k podobným opatřením dávno přistoupili. V některých továrnách se z bezpečnostních důvodů například stroje vypnou, pokud jejich obsluha nepoužívá k práci obě ruce.