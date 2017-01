O bydlení pro lidi v nouzi se má postarat obec, myslí si 71 procent Čechů

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. | foto: Lidovky.cz

PRAHA Značná část Čechů si myslí, že by měl existovat zákon, který stanoví obcím povinnost mít určitý počet sociálních bytů pro občany v bytové nouzi. Ukázal to reprezentativní průzkum veřejného mínění agentury MEDIAN pro Platformu pro sociální bydlení a Asociaci Dítě a Rodina. Zákon o sociálním bydlení by měl být přijat podle 71 % dotázaných. Názory na to, jaké pravomoci by podle respondentů měly mít obce v posuzování bytové nouze, se liší. Stejně tak přístup k různým cílovým skupinám sociálního bydlení.