Televize Prima má problém u Rady. Za reportáž o burkinách jí hrozí pokuta

PRAHA Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zahájila správní řízení s televizí Prima kvůli reportáži týkající se celotělových plavek zvaných burkiny. Dospěla totiž k závěru, že zpráva televize nebyla objektivní, neboť divákům podsouvala předem vytvořený názor. Prima za své počínání může obdržet pokutu, nešlo o její první pochybení.

Reportér televize Prima se v reportáži s názvem „ Oblečené muslimky se koupou v bazénu“ oděl do mnišské kutny a v ní se následně koupal v akvaparku v Čestlicích u Prahy, aby zjistil reakci tamních zaměstnanců. Učinil tak poté, co stejný bazén o několik dní dříve navštívily ženy v burkinách. Snímek s nimi způsobil rozruch na sociálních sítích a rozpoutal diskuzi, zdali by tyto plavky podobné neoprenu měly být v Česku z hygienických důvodů povoleny, či nikoliv.

Kvůli možné nevyváženosti zprávy se o televizi začala posléze zajímat Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), jak minulý měsíc informoval server Info.cz. Kontrolní orgán nyní zahájil s Primou správní řízení pro porušení zásad objektivity.

„FTV Prima se divákovi snažila vnutit předem vytvořený názor, že koupání muslimek je zdravotním ohrožením, což není pravda,“ odůvodnil serveru Lidovky.cz předseda RRTV Ivan Krejčí. Podle závěrů rady navíc televize pracovala pouze s názorem jedné strany.



„Muslimky měly evidentně plavky a televize se snažila vyvozovat, že tam chodí v oblečení,“ doplnil Krejčí s tím, že reportáž byla na hraně podněcování k nenávisti.

Televizi tak patrně stihne trest v podobě finanční pokuty. Možná je i varianta, že RRTV případ odloží. Kvůli tomu, že ovšem nešlo o první pochybení, není takový scénář příliš pravděpodobný.

Manipulace zpravodajství o iráckých uprchlících

FTV Prima od rady dosud nedostala písemné vyhotovení závěrů a tak se k záležitosti prozatím nechce vyjadřovat.

V případě, že by se jednalo o první prohřešek, rada by televizi pouze upozornila. Prima ovšem porušila zásady objektivity v rámci zpravodajství již dříve. Například loni v březnu a v dubnu dle RRTV do reportáží o iráckých uprchlících opakovaně přidávala hodnotící komentáře. Své názory tak prezentovala jako fakta, kvůli čemuž si diváci nemohli utvořit nezávislý názor. Televize byla přesvědčena, že nepochybila. Rozhodnutí rady považovala za nezákonné.

Žena v Burkinách u bazénu (ilustrační foto).

S plavkami, které zakrývají vše kromě obličeje, dlaní a chodidel, přišla na trh v roce 2004 libanonská podnikatelka AhedaZanettiová, jež od dětství žije v Austrálii. Plavky jsou určeny převážně muslimkám, užívají je ale třeba rovněž ženy, které se vyléčily z rakoviny nebo z různých zdravotních a jiných důvodů nechtějí vystavovat kůži slunečnímu záření. Oblíbily si je například ultraortodoxní židovky v Izraeli. Běžně k dostání jsou také v Česku.