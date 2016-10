Z vyjádření Primy vyplývá, že ze sestřihu show pro diváky na obrazovkách zmizí úvodní pasáž, v níž se desítky českých osobností, mimo jiné nový ředitel Knihovny Václava Havla Michal Žantovský, bývalý politici Jan Ruml a Michal Kocáb, fotograf Antonín Kratochvíl, socioložka Jiřina Šiklová či režisérka Helena Třeštíková, vyjadřují k nedávným aktivitám prezidenta Miloše Zemana.

„Vedení televize Prima odmítá tvrzení, že by cenzurovala pořad Show Jana Krause. Televize Prima by ráda odvysílala celý pořad tak, jak byl natočen. Podléhá však přísné zákonné regulaci televizního vysílání. Nelze vyloučit, že by úvodní část pořadu byla vyhodnocena RRTV jako porušení zákonné povinnosti objektivity vyváženosti,“ stojí v tiskové zprávě, kterou novinářům rozeslala mluvčí Jana Mrákotová.

V původní podobě bude pořad zpřístupněn na webu Showjanakrause.cz. „Upozorňujeme však, že umístění plné verze na internet je zcela v režii produkce Show Jana Krause a ani nám tedy není známé, proč se tak již nestalo včera, a to i přesto, že jsme diváky na tuto možnost upozorňovali,“ konstatuje mluvčí.

Televize Prima ve středu večer vysvětlila neodvysílání posledního dílu Show Jana Krause tím, že nedostala včas finální sestřih. Ve čtvrtek dopoledne toto vysvětlení v tiskové zprávě dál rozvedla: „Jelikož poslední televizní vysílací verze byla od produkce SJK dodaná méně než 2 hodiny před vysíláním, nebylo možné v tak krátké době zaručit naplnění zákonné povinnosti objektivity a vyváženosti televizního vysílání.“

Dramaturgyně pořadu Show Jana Krause Simona Matásková však už ve středu večer portálu Seznam Zprávy řekla, že poslední díl byl televizi Prima dodaný včas a v pořádku a že se o neodvysílání dozvěděla až z televize.