GLOSA: Od Primavery se mají naše festivaly stále co učit

Navštíví-li ale člověk barcelonskou Primaveru, a zvláště jezdí-li na ni pravidelně, běží mu hlavou úvahy o tom, že v některých ohledech mohou čeští pořadatelé na sobě ještě v mnohém zapracovat. Možná jsou to detaily, ale každý z nich posouvá kvalitu pobytu na akci a zážitky s ním spojené vždy o nějaký ten stupínek výš.

Vezměme si například dvě letošní novinky. Jedna je programová. Každý den nabídla dramaturgie alespoň jeden „utajený koncert“. Ten čtvrteční, vítající nový singl Arcade Fire (více zde), byl samozřejmě nejzásadnější. Ale hned v pátek si vystřihli na jednom z menších pódií nečekaný koncert skotští Mogwai a odehráli na něm kompletní nové album Every Country ́s Sun.

A v sobotu báječným vystoupením potěšili hbité návštěvníky, kteří si vybojovali speciální vstupní žeton do jinak uzavřeného areálu k jedné z nejmenších scén, hluční američtí experimentátoři Algiers. Takové napínavé „bojovky“ jsou vítaným kořením festivalu, vděčným tématem diskusí návštěvníků i novinových článků. Zvyšují kredit akce.

Ze zcela jiného soudku: Primavera Sound vždy patřila mezi čistší festivaly, ale letošní rok byl v tomto ohledu zcela výjimečný. Všude, kudy člověk procházel, ať to bylo okolo pódií, na všech přístupových cestách nebo třeba v zónách, vymezených novinářům, se pohybovaly doslova čety uklízečů s lopatkami a smetáky, a jejich pozornosti neunikl nejen žádný odhozený kelímek nebo papírový tácek, ale ani nedopalek cigarety. Po odchodu posledních návštěvníků tedy bylo v areálu jak vyluxováno.

Primavera Sound 2017: vstupní brána

Pravidelní návštěvníci Primavery se rok co rok těší také na tištěný programový katalog. Má přes pět set stran čtvercového formátu, každému účinkujícímu patří dvoustrana s fotografií a profilem ve třech jazycích: španělštině, katalánštině a angličtině, to celé na křídovém papíře. Kniha je to na každodenní užívání na festivalu sice dost těžká, o to větší radost ale dělá v knihovně. Zvlášť když řádka svazků rok co rok přibývá. Minimálně stejně dobrý festivalový suvenýr jako běžná trička.

Do Barcelony na Primaveru každoročně jezdí na zkušenou výprava z Colours of Ostrava v čele s ředitelkou festivalu Zlatou Holušovou. Leckteré programové položky Colours už byly dovezeny, jak Holušová sama přiznává, na základě barcelonské zkušenost. Uvidíme, zda se nechá inspirovat i okrajovějšími věcmi.