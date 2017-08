Princezna Xena dobojovala. Televize NBC zrušila plány na restart série

Dlouhou dobu se mluvilo o připravované nové verzi legendárního seriálu Xena. Už to vypadalo, že je projekt na spadnutí, ale televize NBC se nakonec rozhodla novou verzi Xeny zrušit.

„Za časů dávných bohů, hrdinných náčelníků a králů, neklidem zmítaná země zrodila hrdinku. Byla jí Xena, mocná princezna, zocelená žárem bitev. Síla... vášeň... nebezpečí. Její odvaha změní svět.“ Těchto pár vět uměl každý fanoušek Xeny (Lucy Lawlessová) snad nazpamět. Začínal jimi totiž každý díl kultovního seriálu z produkce americké televize NBC. Seriál běžel mezi roky 1995 a 2001 a celkem měl 134 dílů v šesti sériích.

Vypadalo to, že restart série je na spadnutí. Do scenáristického a producentského křesla zasednul Javier Grillo-Marxuach, který je podepsaný třeba pod seriály Ztraceni nebo The 100. Nová Xena měla více rozvinout milostný vztah Xeny a Gabrielle, který seriál z devadesátých let jenom naznačil. Marxuach ale od projektu odstoupil v dubnu a náhrada se nenašla.

„Projekt se nikam neposouval. Podívali jsme se na nějaké návrhy a usoudili, že to na plánovaný restart nestačí. Nikdy neříkejte nikdy, ale alespoň pro tuto chvíli je Xena mrtvá,“ sdělila pro internetový magazín The Hollywood Reporter Jennifer Salkeová, prezidentka televize NBC.