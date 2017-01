,Princeznu Leiu‘ Carie Fisherovou pohřbili v urně ve tvaru lahvičky antidepresiv

Pochována byla v Hollywoodu společně s matkou, herečkou a zpěvačkou Debbie Reynoldsovou, která minulý týden zemřela jen den po dceři.

Soukromý obřad se uskutečnil na hřbitově Forest Lawn-Hollywood Hills, který je místem posledního odpočinku řady celebrit včetně Lucille Ballové, Dicka Van Pattena, Liberace, Davida Carradina či Bette Davisové.

Urnu ve tvaru pilulky ukládal do země bratr Fisherové Todd, který řekl webu Entertainment Tonight, že si jeho sestra podobnou obří pilulku před několika lety pořídila a měla ji moc ráda. „Nemohli jsme najít nic, co by ji více vystihovalo,“ řekl. Část jejího popela byla umístěn do rakve s matkou, upozornil deník USA Today.

Soukromému pohřbu předcházel ve čtvrtek smuteční obřad, kterého se zúčastnily celebrity jako Meryl Streepová, Jamie Lee Curtis nebo Richard Dreyfuss. Todd Fisher řekl, že se chystá i obřad pro širší veřejnost v blízké budoucnosti.

Carrie Fisherová, která se nejvíce proslavila jako princezna Leia z filmové ságy Star Wars, zemřela koncem loňského roku ve věku 60 let, čtyři dny po srdeční příhodě, kterou utrpěla během letu z Anglie. Debbie Reynoldsová, jejíž slávu odstartoval muzikál Zpívání v dešti, v němž hrála v 19 letech, zemřela jen den poté ve věku 84 let.

Carrie a Todd Fisherovi byli potomky Reynoldsové a zesnulého zpěváka Eddieho Fishera. Jeho manželství s Reynoldsovou ale skončilo skandálem v roce 1959 poté, co si Fisher začal aférku s herečkou Elizabeth Taylorovou.

V rozhovoru s televizí ABC Fisher popsal poslední hodiny života své matky. Uvedl přitom, že „nezemřela kvůli zlomenému srdci, ale spíš odešla, aby mohla být s Carrie“.