Případ Pizzagate: konspirační teorie o zneuživání dětí skončila střelbou

Neexistuje žádná oběť, vyšetřování ani fyzické důkazy. Přesto jsou tisíce lidí přesvědčeny, že washingtonská pizzerie je zapletena do obchodu s dětmi pro pedofilní kruh lidí, a to i v rámci nejvyšších řad americké politiky, včetně neúspěšné kandidátky na amerického prezidenta, Hillary Clintonové.



Sociální sítí Twitter totiž minulý měsíc proletěly miliony zpráv s hashtagem #PizzaGate. Její podstatou je, že Clintonová s šéfem jejího volebního štábu Johnem Podestou skrze pizzerii řídili sexuální zneužívání dětí. Případ falešné zprávy sdílel i syn Michaela Flynna, poradce pro otázky národní bezpečnosti budoucího prezidenta DonaldaTrumpa.

Osmadvacetiletý Edgar Maddison Welch se proto v neděli vyzbrojil pistolí, brokovnicí a poloautomatickou puškou AR-15, která je civilní verzí útočné pušky M16, a vydal se do restaurace, aby se osobně přesvědčil, zda se zde dějí nepravosti vůči dětem. Během incidentu vystřelil. Policie ho však brzy zadržela, takže vypjatá situace skončila bez krveprolití.



James Alefantis vlastník pizzerie Comet Ping Pong, je podporovatel amerických demokratů a vybíral peníze na kampaně Baracka Obamy i Hillary Clintonové.



Davy protestantů brzy poté stály před Alefantisovou restaurací. Sám majitel je pozval, aby jim dezinformace vyvrátil. „Tito lidé naprosto ignorují základní fakta,“ postěžoval si Alefantis pro zpravodajskou stanici BBC. Uvedl také příklad, spiknutí se mělo odehrát ve sklepě restaurace. „Ale vždyť my ani žádný sklep nemáme,“ protestoval proti nařčení Alefantis. „Někdy je fotka dítěte v košíku zkrátka a dobře jenom fotkou dítěte v košíku, nikoli důkaz existence kruhu lidí, kteří obchodují s dětmi,“ dodal.



Konspirační teorie se dostala na veřejnost ze serveru Reddit. Tam se objevil dlouhý dokument „důkazů“ ohledně pizzagate jenom pár dní před prezidentskými volbami v USA. Objevila se i v populární sekci příznivců Donalda Trumpa od „extremistické nacionalistické skupiny lidí bílé barvy pleti“, napsala BBC.

Uživatelé 4chan, kanálu známém pro extrémní obsahy a dezinformaci, začali následně spekulovat a „lovit“ na Alefantisově Instagramovém účtu obrázky zřejmě zneužitých dětí. Vznikl také okruh údajných pedofilů, ve kterém mají účast i přední polici a političtí dárci.



Alefantis, spolu se svými zaměstnanci z restaurace Comet Ping Pong, začal dostávat výhružné zprávy. Později se rozhodl i zamknout svůj účet na sociální síti Instagram. V určité době zaměstnanci Comet Ping Pong spočítali, že každou minutu se objeví dokonce až pět nových twitterových příspěvků obsahující #PizzaGate.

I won't stop tweeting about #PizzaGate until I know for a fact that there aren't children in danger being covered up by the US government