Bangův případ? Promarněná šance a špatný vzkaz, odsuzuje práci policie právnička

PRAHA Sto hodin veřejně prospěšných prací za nenávistné vzkazy na Facebooku hudebníka Radka Bangy, známého též jako Gipsy.cz. Podle právničky Kláry Kalibové z organizace In Iustitia, která se zabývá případy násilí z nenávisti a která Bangu zastupovala, je trest odpovídající. Případ si ale podle ní zasloužil jiný přístup. „Efekt procesu je úplně minimální,“ řekla v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Případ Radka Bangy je podle vás prohrou českého právního systému. V čem konkrétně?

Ke skutku došlo na konci listopadu roku 2016. Nyní je konec srpna 2017. Výsledek vyšetřování je víceméně tristní, protože z desítek podezřelých se podařilo před soud dostat jen jednoho a obvinit celkem dva. Vůči dalším se současně vede trestní řízení. A to tedy za maximální spolupráce poškozeného (Radka Bangy – pozn. red.), který poskytl policii printscreeny ze svého profilu. Zodpovědnost za nevedení trestního řízení tedy hlavně padá na orgány činné v trestním řízení.

Lidovky.cz: Pokud jde o samotnou výši trestu pro pachatele, tedy sto hodin veřejně prospěšných prací, jak se na ni díváte?

Lze na ni nahlížet tak, že je odpovídající vzhledem k tomu, že je to prvopachatel a osoba, která je blízká věku mladistvému i vzhledem k tomu, že obecně soudy v těchto případech volí alternativní trest. Konkrétně pak veřejně prospěšné práce. Jde spíš o to, že systém veřejně prospěšných prací není dostatečně propracovaný. Hodilo by se spíše, aby je pachatel vykonal v nějaké instituci, která by tematicky odpovídala tomu, čeho se dopustil. S tím se ale dlouhodobě nepracuje.

Lidovky.cz: Můžete uvést konkrétní příklad toho, jak by to dle vás mělo fungovat?

Odsouzený bude pravděpodobně někde v místě bydliště zametat ulice. Daleko více by se ale hodilo, aby třeba v Lidicích sekal trávu a tam na něj někdo dohlížel v tom smyslu, aby si uvědomil, že výroky podobné těm jeho mohou v konečném důsledku vést k likvidaci populace celé vesnice.

CO ZAZNĚLO V PŘÍSPĚVKU NA SÍTI „Ano, tak se tam tleskalo nacismu. Už jen zbývá ho rozšířit, co nejvíc to půjde, protože takoví k***ti černí, Židi a tak dál musí opustit naši vlast, bílou vlast, Evropu a táhnout někam do p***ele, nebo ještě lépe - poslat je do plynu,“ měl Šmíd podle obžaloby napsat na Bangův facebookový profil. Svůj komentář umístil pod zpěvákův příspěvek kritizující průběh loňského ročníku výroční ankety Český slavík, v němž kapela Ortel a její zpěvák shodně pobrali ocenění za druhé místo.



Lidovky.cz: Podle vás také došlo během soudního procesu k narušení práva poškozeného. V čem přesně?

Všeobecně je potřeba konstatovat, že právní posouzení je chybné, protože David Šmíd byl odsouzen na základě paragrafu 404, tedy za vyjadřování sympatií k hnutí potlačující práva a svobody člověka. S tím ale my, jako organizace In Iustitia, nesouhlasíme, dokonce jsme kvůli tomu psali i přípis soudu, v němž jsme informovali o tom, že jde o úplně jiný trestní čin. A to násilí vůči skupině obyvatel nebo jednotlivci. Vyjádření pachatele sice bylo obecnějšího charakteru, ale bylo umístěno na profil konkrétní fyzické osoby, která se tím cítila dotčená.

Lidovky.cz: Radek Banga se navíc veřejně identifikuje jako Rom.

Projev na Facebooku byl zcela evidentně namířený proti Romům, a tedy i vůči němu. Jenže soud mu odepřel status poškozeného, což je zajímavé, protože policie ho poučila jako poškozeného. S tím se soud nevypořádal. Poškozený se o řízení a o hlavním líčení dozvěděl až z médií. Stejně tak my jako jeho zmocněnci.

Lidovky.cz: V čem dále byla poškozena Bangova práva?

Dále šlo o narušení práva ve smyslu zákona o obětech trestných činů. Banga měl mít právo na prohlášení o dopadu trestného činu. Jenže to mu nebylo umožněno. Teď ani nemá možnost žádného řádného opravného prostředku. Pokud by v tom chtěl pokračovat, mohl by jedině využít institutu ústavní stížnosti, která bude směřovat k jeho procesnímu postavení. Otázkou je, jak poměrně rigidní ústavní soud toto objasní.



Lidovky.cz: Chystá se Banga podat ústavní stížnost? Řešili jste to už nějak?

Zatím je tato otázka poněkud předčasná. Problém vidí poškozený hlavně v tom, že v jeho případě právo takzvaně „nedoteklo“. Pachatelů, kteří se něčeho podobného (jako potrestaný David Šmíd - pozn. red.) dopustili, jsou desítky. Od začátku až do konce je to metodicky špatně vedený případ. Fakticky není ani možné se vztekat na konkrétní vyšetřovatelku. Ona totiž ani neměla příliš mnoho nástrojů, jak to změnit. Jde o obrovský případ, jenže ona musela řešit několik dalších případů. Potřebovala navíc podporu IT oddělení a odborníků na extremismus.

Lidovky.cz: A té se jí nedostávalo?

Dostávala se jí nějaká, ale ne příliš velká. Podle mého názoru to vůbec nemělo řešit nebo metodicky vést obvodní oddělení na Kladně, ale mělo to vést krajské ředitelství ve Středočeském kraji nebo v Praze, která mají specializovaná oddělení. Řešilo se to ale na Kladně, protože tam v okresu bydlí pachatel i poškozený.

Lidovky.cz: Jaký vzkaz podle vás dává rozsudek české veřejnosti? Krátce po jeho medializaci jste uvedla, že jde o ostudu českého právního systému.

To se vztahovalo k celému případu Radka Bangy. Pokud jste terčem masivního útoku, bráníte se, tak vám to nakonec přináší větší frustraci. Poškozený je navíc v tomto případě frustrován tím, že efekt soudního procesu byl minimální. Ono to má totiž i nějakou odvezu pod těmi články o tom, že byl muž (David Šmíd - pozn.red.) za svůj čin odsouzený. Lidé tam útočí a ptají se, zda to vůbec bylo správné, píší i to, jak si to vůbec mohl Banga dovolit. Čili zde naprosto chybí efekt ve smyslu generální prevence.

Lidovky.cz: Co by podle vás tedy bylo příhodnější?

Pokud by bylo stíháno deset nebo dvacet lidí, tak by to samozřejmě znamenalo, že by to veřejnost začala brát víc vážně. K tomu ale nedošlo. Samotný rozsudek říká, že poškození touto trestnou činností nejsou subjekty ochrany. Tím, že soud nepřizval Bangu jako poškozeného, tak mu v podstatě řekl, že se ho to vůbec netýká a že je to záležitost státu. To je špatně. On byl poškozený jako konkrétní člověk, byť nějakou obecnější průpovídkou. Ta se jej ale dotýkala na cti a důstojnosti. Může v něm vyvolat i obavu o jeho zdraví a bezpečnost. Pokud bude stát vylučovat poškozeného z řešení problému, pak zadělává na jeho sekundární trauma. On se vůbec nemohl k případu vyjádřit, nemohl nic říct pachateli. Ani soud nevedl pachatele k omluvě. Cílem hlavního líčení není jen pachatele odsoudit.

Lidovky.cz: Soud tedy podle vás nejednal adekvátně situaci?

Z médií jsem se dočetla, že vyjádření pachatele bylo podle soudce hloupé. To ale vnímám jako bagatelizaci. Ono je totiž nelegální, vulgární, zastrašující, útočné a je také proklamací genocidy. To nemá s hloupostí nic společného. Pachatel v tom navíc nebyl žádný nováček. Je například fanouškem skupiny Ortel, jak bylo možné dozvědět se z jeho Facebooku. Bylo by dobré ptát se policie, proč neprověřila další osoby, když jim sám Banga předal printscreeny. Nebýt jeho aktivního přístupu a zmocněnce, případ by se takto vůbec neřešil. Důležitý je přitom celospolečenský dopad i dopad na romskou komunitu, kde toto téma rezonuje. Okresní soud ale toto nenazírá, není to jeho „byznys“. Měla to nazírat hlavně policie, která měla nastavit jinou metodiku.

Lidovky.cz: Lze tedy říci, že je to promarněná šance? Šlo to pojmout jako bezprecedentní případ?

Jde o několik případů rozstrkaných po celé republice, přičemž k útoku došlo v jednom internetovém vláknu (skupině komentářů pod příspěvkem – pozn. red.). Lze tedy mluvit o významné trestněprávní skutečnosti. Pokud se uživatelé hecují v komentářích jednoho vlákna, tak se na to dá hledět jako na skupinovou trestnou činnost. Jsou to účastníci jednoho trestného činu. Nyní se to ale řeší jako několik jednotlivých případů. Můžeme to srovnat například s kauzou HateFree, kde si policie dala skutečně záležet a případ posuzovala v celém kontextu. Odsouzeno bylo pět pachatelů (soud uložil pěti lidem, kteří čelili obžalobě z loňského posprejování pražských HateFree kaváren a obchodů, podmíněné tresty vězení od dvou do devíti měsíců a povinnost uhradit v rámci jejich možností část škody - pozn. red.).

Lidovky.cz: V čem je zásadní rozdíl mezi případy?

Trvalo to sice delší dobu, ale všichni ti lidé se postavili před soud. Podařilo se navíc objasnit i jinou trestnou činnost pachatelů. Takže pokud mám srovnat tyto dvě věci, které jsou obě dvě v podstatě verbální, tak lze vnímat dvojí přístup k objasňování takové činnosti. V zájmu policie je ale to sjednotit. Má totiž nástroje, jak to udělat lépe. V tomto případě je ale nevyužila. A to je škoda. Bohužel se může stát i to, že oběti trestné činnosti z nenávisti mohou po této zkušenosti, která je významně medializovaná, nebudou podobné záležitosti vůbec řešit. Může to vést i k rezignaci na to, že právo ochrání občany.

Lidovky.cz: Nežádoucí efekt může nastat i v komunitě pachatelů...

Ano. Oni teď mají pocit, že je to v pořádku. Jeden bude odsouzený, ale dalších třeba devadesát devět trestu třeba unikne, a budou to dál dělat, schovají se v davu. A přitom pod příspěvkem Bangy na Facebooku byly daleko horší komentáře. Řízení sice běží, ale z hlediska trestněprávního je toto zvláštní. Každý další soud se na to může dívat tak, že od doby od spáchání skutku do doby projednávání skutku před soudem uběhla nějaká poměrně dlouhá doba a že tedy z hlediska zájmu pachatele to přichází pozdě. I to může ovlivnit rozhodnutí, což je bohužel další věc.