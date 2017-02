Připojte se k zemi inovací, vzkazuje Američanům kandidát na prezidenta Francie

Bývalý francouzský ministr hospodářství, který je jedním z favoritů nadcházejících voleb, vyzval americké vědce zabývající se změnami klimatu, obnovitelnými zdroji energie nebo oblastí zdraví, kteří se bojí nové politické situace, aby hledali útočiště na druhé straně Atlantiku, napsala agentura Reuters.

Ve svém projevu v rámci předvolební kampaně Macron, bývalý investiční bankéř, řekl, že jeho „vážná výzva“ je určena „všem výzkumným pracovníkům, akademikům a společnostem ve Spojených státech bojujícím s tmářstvím“, kteří jsou dnes plni obav. Macron prohlásil, že se mají připojit k zemi inovací, kterou chce, aby se Francie stala.

Devětatřicetiletý Macron je nyní považován za favorita voleb. Předvolební průzkum agentury Ifop z tohoto týdne ukázal, že v prvním kole prezidentských voleb by zvítězila šéfka krajní pravice Marine Le Penová a spolu s ní by postoupil právě nezávislý centrista Macron. Ve druhém kole by pak Macron podle anktety díky podpoře umírněných stran šéfku krajně pravicové Národní fronty hladce porazil.

Macron si také jemně rýpnul do Trumpova záměru postavit zeď na hranici s Mexikem - přirovnal tento projekt k Maginotově obranné linii, která v roce 1940 nedokázala zastavit nacisty před invazí do Francie. „Nechci stavět zeď. Mohu vás ujistit, že v mém programu není žádná zeď,“ řekl prezidentský kandidát asi osmi tisícům svých příznivců.