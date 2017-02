Připoutali kamaráda v odlehlém bunkru a odešli. Dostali čtyři a pět let vězení

Jednatřicetiletý Procházka a pětadvacetiletý Pospíšil podle obžaloby vylákali svého sedmadvacetiletého kamaráda ve večerních hodinách na odlehlé místo, kde ho v bývalém vojenském bunkru připoutali k traverze u zdi a nechali ho tam s tím, že uvnitř zůstane tři dny. Muž byl nedostatečně oblečený a podle obžaloby mu dotyční sebrali mobilní telefon, aby si nemohl přivolat pomoc.



„Oba si museli být vědomi toho, že mu vzhledem k velmi nízkým teplotám hrozí smrt podchlazením,“ uvedla v závěrečné řeči státní zástupkyně Ludmila Doležalová. Doplnila, že podle znalce to byla jen otázka hodin. Muž v bunkru křičel o pomoc, ještě ten večer ho našel jeden z obyvatel nedaleké obce a přivolal policii.

Obhájce obžalovaných Jiří Hladík uvedl, že nebyl provedený žádný přímý důkaz, který by dokládal vinu obou mužů. A pokud by skutečně chtěli vraždit, udělali by to jiným způsobem.

Případ komplikovala skutečnost, že nevypovídal ani poškozený, podle žalobkyně ať už z kamarádství, nebo ze strachu, nevypovídali ani oba muži. Mezi hlavní důkazy patřil nedopalek cigarety nalezený v blízkosti místa s DNA Procházky a záznam z bezpečnostních kamer obchodu, na kterém je vidět, jak Procházka kupuje řetěz a visací zámky. Podle státní zástupkyně se také nepodařil určit motiv jednání obou mužů, jak uvedla, mohla to být ziskuchtivost nebo pomsta.

Podle předsedkyně senátu Dagmar Bordovské úmysl usmrtit poškozeného prokázaný nebyl. Stejně tak nebylo prokázáno, jak dlouho tam oba muži chtěli poškozeného nechat. „Mohli přijet za hodinu nebo za dvě. Nemuseli ho tam nechat celé tři dny,“ uvedla v odůvodnění soudkyně.

Pospíšil má za sebou tři odsouzení, v současné době si ve vězení odpykává trest za porušení domovní svobody. Čtyřletý trest je souhrnný. Procházka byl odsouzený v 11 případech. Většinou šlo o majetkovou trestnou činnost nebo drogy. Za pokus o vraždu jim hrozilo až 20 let vězení. Rozsudek není pravomocný, obžalovaní si podali odvolání, státní zástupkyně si ponechala lhůtu.