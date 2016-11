Foie gras s oříšky a ostružinami

400 g čerstvých kachních foie gras



200 ml ver jus



sůl



pepř



300 g cibule



1dcl olivového oleje



200 g cukru



300 g mix celých oříšků



150 g ostružin



dřívka na nanuk



Foie gras očistíme, osolíme, opepříme, zalijeme ver jus a necháme marinovat v chladu do druhého dne. Foie gras usušíme a vrátíme zpět do původního tvaru, vložíme mezi dva pečící papíry a vyválíme plát jeden centimetr a necháme dobře zachladit asi dvě hodiny v lednici.

Cibuli oloupeme, nakrájíme na kostky a 3⁄4 cibule zpěníme na olivovém oleji. Přidáme 100 gramů cukru, 3 lžíce marinády z foie gras a řádně provaříme, zalijeme trochou vody, cibuli rozvaříme a rozmixujeme v hladké pyré.

Zbytek cukru necháme zkaramelizovat na světlý karamel, přidáme vodu a na kostičky nakrájenou zbylou cibuli a provaříme asi 30 minut, čímž vznikne cukrový rozvar s cibulí, který přecedíme a necháme vychladnout.

Oříšky na sucho na pánvi opražíme a následně rozsekáme nožem na středně velké kousky. Plát foie gras nakrájíme do tvaru nanuku, pomocí nože zespoda vytvoříme díru a cukrářským pytlíkem nebo injekce vstříkneme do nanuku cibulové pyré, kterým lehce potřeme i povrch. Vpíchneme dřívko na nanuk, upravíme a vložíme do lednice.

Po ztuhnutí namočíme nanuk do rozvaru z cibulí, necháme vykapat, aby zůstal jen lehký film a obalíme v nasekaných oříškách. Ostružiny marinujeme v cibulovém rozvaru a přidáme na talíř k nanuku.