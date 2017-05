Připravte si domácí falafel pita burger s brambory

Falafel pita burger

Falafel



1 kg vařené cizrny



0,1kg petržele



3 stroužky česneku

4 ks vajec

2 lžíce hladké mouky



1/2 kypřícího prášku

1 lžíce římského kmínu



citron

sůl

pepř

Předem namočenou cizrnu uvařte v osolené vodě do měkka. Zceďte, přidejte petržel, česnek, římský kmín, citrónovou šťávu, sůl, pepř a rozmixujte (ne úplně do hladka). Přidejte mouku, vejce a kypřící prášek. Vypracujte kompaktní hmotu a z ní placky cca 150 g. Upečte v předehřáté troubě na 180°C dest minut a vychlaďte.



Připravený falafel usmažte do zlatova a servírujte v čerstvé pitě s rajčaty, okurkami, salátem a tzatziky.

Tzatziky

0,3kg řeckého jogurtu



3 ks salátové okurky



20 g čerstvého kopru



3 stroužky česneku



2 lžíce extra panenského olivového oleje



sůl, pepř



Okurku oškrábejte a měkkou dužinu odstraňte. Dále nastrouhejte, přidejte jogurt, kopr,jemně nastrouhaný česnek, olivový olej a dochuťte solí a pepřem.

Kurkuma brambory

1,3 kg brambory grenaile



100 g másla



0,05 l olivového oleje



2 lžíce kurkumy

2 lžíce římského kmínu

sůl



Umyté brambory podélně překrojte a vložte do mísy. V rendlíku rozehřejte máslo s olivovým olejem na 80°C. Přilejte do mísy s bramborami, pořádně promíchejte, přidejte sůl a pečte na plechu v předehřáté troubě na 165°C 30 minut. Do hotových teplých brambor přidejte kurkumu , římský kmín a promíchejte.