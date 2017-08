Přiškrcení hypoték žene lidi do bank. Úvěry jdou letos na dračku

PRAHA Češi si berou hypotéky na poslední chvíli, než bude cesta k vysněnému bydlení ještě nákladnější než dnes. Zatímco loni si do června vzali přes 53,7 tisíce hypotečních úvěrů, letos to bylo za stejnou dobu už 55,7 tisíce.

Proč se lidé vrhají do náruče hypotečních bankéřů? Důvodem je víc než desetiprocentní růst cen nemovitostí, ale i kroky ČNB, která stále důrazněji požaduje, aby banky na bydlení půjčovaly opatrněji.

„ČNB by skutečně mohla přispět ke krátkodobému zvýšení růstu poptávky a cen bydlení,“ říká šéf lídra trhu Hypoteční banky Jiří Feix. Ve snaze obstarat si ještě bydlení za výhodnějších podmínek si lidé půjčují ve velkém. Letošní objem hypoték bude atakovat loňský rekord 229 miliard korun. Podle odhadu společnosti Golem Finance by to letos mělo být asi 226 miliard. A pokud se započítá i stavební spoření, má jít o 286,7 miliardy a rekord padne.

Přitom na začátku dubna se čekal velký útlum. Tehdy začala platit omezení ČNB: aby lidé vůbec dostali úvěr, musejí mít alespoň desetinu prostředků z „vlastního“. Proto experti odhadovali, že banky letos poskytnou na hypotékách jen přibližně 200 miliard. „Když se otevřeně mluví o zpřísnění poskytování hypoték, což lidi zajímá, je reakce přirozená – stimuluje rodiny k akci,“ říká Libor Ostatek, šéf Golem Finance. „Poslední rok se sečetlo více vlivů – růst úrokových sazeb, zákon o spotřebitelských úvěrech, změna u daně z nabytí, a hlavně dynamický růst cen nemovitostí především v Praze a Brně. Vše se intenzivně komunikuje v médiích... Není se co divit, že máme rekordní roky,“ dodává Ostatek.