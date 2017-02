Přišla na Batmana krize středního věku? Ben Affleck už nechce hrát Temného rytíře

John Campea, moderátor oblíbené filmové show Collider Movie Talk na serveru YouTube přišel s tím, že mu tři jeho kontakty ve studiu Warner Bros. sdělily, že se Ben Affleck snaží z role vymluvit. „Za poslední čtyři dny jsem mluvil nezávisle se třemi lidmi ze studia. Sdělili mi, že Ben Affleck skončí, že už nechce být Batmanem,“ říká ve videu Campea. Spekulace o konci Affleckova Batmana se objevily již na konci ledna. „Naneštěstí kromě toho, že již nebude nový film o Batmanovi režírovat, jsem slyšel určité informace, které by, kdyby byly pravdivé, znamenaly, že by Affleck od snímku odešel i jako herec,“ napsal pro magazín Forbes 31. ledna Mark Hughes. Oficiální vyjádření Bena Afflecka k záležitosti ještě není.

Batman vs. Superman měl českou premiéru 24. března 2016. Téměř o rok později je jasné, že šlo o propadák - kritika byla nemilosrdná a snímek si při ohromném rozpočtu 250 milionů dolarů přišel jen na něco málo přes 330 milionů celosvětově. Film byl nominován na osm anticen Zlatá malina, včetně anticeny za nejhoršího herce pro Afflecka. 31. ledna Affleck oznámil, že nový snímek o Batmanovi od studia Warner Bros. režírovat nebude, ačkoliv to tak původně být mělo. „Jsou role, které vyžadují soustředění, vášeň a to nejlepší, co ze sebe člověk může vydat. Je tedy jasné, že nemohu projektu dát, co si zaslouží, pokud budu hrát i režírovat,“ osvětlil rozhodnutí herec a studio ho v rozhodnutí podporovalo. Režisérem snímku bude místo Afflecka Matt Reeves, který pracoval na filmech Cloverfield a Úsvit Planety opic.



Kolem plánovaného Batmanova filmu, který měl Affleck režírovat i v něm hrát, se množí rozcházející se údaje. Herec kromě toho totiž ještě pracoval na scénáři snímku. Ten je podle některých zdrojů hotový a připravený na natáčení, a podle jiných se kompletně předělává.

Benjamin „Ben“ Geza Affleck je americký herec, režisér a scénárista. Temného rytíře si zatím zahrál ve filmech Batman vs. Superman a Sebevražedný oddíl (zde byla jeho role okrajová a na plátně se objevil jen na pár minut). Letos bude mít ještě premiéru snímek Liga spravedlnosti. Roli převzal po Christianu Baleovi, který superhrdinu ztvárnil v kritikou výborně hodnocené trilogii Temný rytíř režiséra Christophera Nolana.