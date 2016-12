Přívalové deště v Thajsku si vyžádaly již 14 mrtvých. Obětmi jsou hlavně rybáři

Ačkoliv období dešťů, které trvá od června do října, už dávno skončilo, jih země sužují již týden velice silné průtrže mračen. Zasaženy jsou i oblíbené turistické destinace, jako je město Krabi nebo ostrov Ko Samui, v úterý ráno o tom informoval francouzský deník Le Figaro.

Kvůli dešťům jsou narušená i některá letecká a lodní spojení mezi zasaženými oblastmi. V provinici Nakhon Si Thammarat je přerušena železniční doprava, kterou už vážně ohrožovala stoupající voda.

Podle předpovědí meteorologů se v příštích dnech očekává další vydatný déšť. Takto silné dešťě jsou velkou výjimkou v zimním období, které je charakteristické spíše svým teplým a suchým klimatem tolik oblíbeným u turistů. Kvůli nečekané přírodní katastrofě je zasažen zmíněný turistický průmysl, který je klíčový pro thajskou ekonomiku.



Roads are still badly flooded, due to the heavy rains. Don't go out unless you really have to. #KohSamui #Thailand #WeatherNow pic.twitter.com/HfGovSg1Tx