Pro chlapce 'Vůdce', pro dívky 'Panenka'. Británii rozzuřil sexismus výrobce obuvi

LONDÝN Britský výrobce bot Clarks dokázat pohoršit kus tamní společnosti. Rodiče se staví proti dvojímu metru v pojmenování a funkčnosti bot ze stejné řady: zatímco pro chlapce společnost navrhla pohodlné boty, které ustojí dětské pobíhání, jejich obdoba pro dívky je prý nepraktická a název "Dolly Babe" (doslova panenka kotě) sexistický.

„Představa, že bychom měli vychovávat generaci chlapců k tomu, aby aspirovali na vůdčí pozice, zatímco největší nadějí pro děvčata je stát se panenkou, je jednoduše děsivá,“ řekla Miranda Williamsová listu The Sunday Times.

Williamsová je čtyřiatřicetiletá matka čtyřletých dvojčat, dívek Florence a Matildy, chtěla dcerám koupit nové boty do školy, když si řady Clarks všimla na stránkách společnosti. Prý byla okamžitě zhrozená. Na Twitteru je označila za projev „každodenního sexismu“.



Looking at school shoes from @clarksshoes - appalled to find a Dolly Babe range for girls but a Leader range for boys @EverydaySexism

„Hrozně mě to rozčiluje. Už je dost špatné, že dívčí boty jsou křehoučké a nepraktické pro skákání do louží nebo lezení po stromech, v porovnání s mnohem robustnější chlapeckou obuví,“ tvrdí Williamsová.

Za nepřijatelnou a „téměř mimo chápání“ situaci označila i Nicola Sturgeonová, předsedkyně Skotské národní strany.



It is almost beyond belief that in 2017 a major company could think this is in any way acceptable. Shows what we are still up against. https://t.co/3C7Nop8o1E