Okamura vytáhl do voleb, s SPD chce získat nejméně 10 procent

PRAHA Lídr hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura ve čtvrtek na pražském Rašínově nábřeží zahájil volební kampaň do podzimních sněmovních voleb. Sám bude kandidovat na prvním místě kandidátky ve Středočeském kraji.

Hnutí bude považovat úspěch, pokud získá alespoň 10 procent hlasů, řekl poslanec Radim Fiala, který bude kandidovat v Olomouckém kraji. Hnutí chce zakázat v ČR islám, zavést povinný osmitýdenní základní vojenský výcvik, referendum o vystoupení z EU nebo přijetí zákona o obecném referendu.



„Podle našich informací se naše preference v současné době pohybují mezi osmi až 10 procenty. My jednoznačně cílíme na dvouciferný výsledek a jakýkoliv dvouciferný výsledek by byl pro nás úspěchem a budeme ho považovat za úspěch,“ řekl Fiala.

Podle posledních průzkumů CVVM a STEM by strana dostala 4,5 procenta hlasů, pětiprocentní hranici pro zasednutí v Poslanecké sněmovně by tak nepřekročila. Například v květnu by ji ale podle průzkumu TNS Kantar volilo 7,5 procenta voličů.

Peníze na kampaň chce hnutí získat od dárců. Nyní má na svém transparentním účtu zhruba 50 tisíc korun.



Hnutí se podle Fialy nedá označit za levicové ani pravicové. „Myslím si, že současné mainstreamové strany pořád hrají hru na levici a pravici. Ale dneska už je to přece jinak. Dneska je to o globalistech - o těch, co chtějí Evropskou unii, kdo chtějí jeden velký superstát, kdo chtějí řízenou Českou republiku z centra z Bruselu. A pak je to o těch, kteří chtějí suverénní státy, o těch vlastencích, patriotech a to jsme my.

Celá politická scéna v Poslanecké sněmovně je mainstreamová,“ dodal. Za jednu z důležitých priorit označil Fiala zákon o obecném referendu. Chce zrušit elektronickou evidenci tržeb pro živnostníky nebo uzákonit platbu DPH až ze skutečně proplacených faktur.