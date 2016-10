I když vraždění v rodinném domě v Brně-Ivanovicích zanechalo hodně stop, doteď nemají vyšetřovatelé zcela jasno, která z obětí zemřela první. I tak ale nepřímé důkazy stačily, aby byl vrah Kevin Dahlgren zatím nepravomocně usvědčen a odsouzen na doživotí. Server Lidovky.cz zveřejňuje celý rozsudek s argumenty soudu, proč se uchýlil k tak výjimečnému trestu.

Kromě výpovědí svědků a řady důkazů obsahuje rozsudek i dva psychologické posudky, které se detailně zabývají Dahlgrenovým nitrem. Z nich vyplývá, že mladý Američan již od dětství trpěl temnými myšlenkami a několikrát se dokonce vydal ven vraždit. Neštěstí vždy ale zabránila náhoda.

Dahlgren měl také velké problémy v navazování vztahů a se začleněním do společnosti. Rodinu zabil, protože její členové byli „reprezentanty frustrujícího světa.“ Ve škole měl Američan spíše horší známky, i když se narodil s nadprůměrnou inteligencí a snil o práci u armády. Tam se hlásil třikrát, ale vždy když měl nastoupit, tak couvl.



Detaily z rozsudku:

Dahlgren uvedl, že 22. května 2013, kdy se vraždy staly, u něj ráno nastala zlost, zloba a nenávist. Věděl prý, že udělá něco špatného, zlého a odsouzeníhodného – něco, za co ho budou lidé odsuzovat. „Chtěl být hrdinou a hlas (v hlavě) ho ponižoval. Proto se rozhodl, k čemu se rozhodl, a stal se hrdinou,“ píše se v rozsudku. Znalci však uvádějí, že hlasy byly iluzí nebo pseudohalucinací.

Pak procházel domem a brutálně zabil všechny přítomné členy rodiny. Mladší syn byl v té době ve škole a tak první vražedné vlně na chvíli unikl. Dahlgren si na něj ale počíhal a jakmile mladík přišel domu, udeřil ho dvanáctikilovým kamenem do hlavy. Poté se Američan pokusil zahladit stopy a prchnout zpět do USA. Ve Washingtonu už na něj však čekala FBI, která ho zadržela. Poté se rozběhl marathon o vydání vraha do České republiky.