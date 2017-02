‚Spis má více než 20 tisíc stran’. Odůvodnění k vrácení kauzy Rath II se odkládá

Objemný spisový materiál k druhé větvi „kauzy Rath“ oddaluje odůvodnění, proč má Vrchní státní zastupitelství v Praze, které má případ na starost, zajistit jeho došetření. O vrácení soud informoval již 16. ledna. Zpravidla má dvacet dní na vypracování odůvodnění.

Touto dobou už tedy mělo být jasné, co vedlo předsedu senátu Ivo Zelenku k takovému rozhodnutí. Žalobci si však musejí na důvody ještě počkat. „Lhůta byla prodloužena z důvodu rozsáhlosti předmětné věci, kdy má spisový materiál přes 20 000 stran a několik příloh. Lhůta tak s ohledem na uvedené byla prodloužena do 9. března 2017,“ uvedla za Krajský soud v Praze jeho mluvčí Pavlína Bočková.

Vazební záležitosti mají přednost

„Další důležitou okolností bylo to, že předseda senátu vyhotovoval rozsáhlý vazební rozsudek v jiné trestní věci,“ sdělila dále mluvčí s tím, že vazební záležitosti mají přednost. Sám místopředseda soudu Stanislav Černecký, který povolil prodloužení lhůty, věc nijak nevysvětlil. Stejně tak jeho nadřízený. „Komentáře předsedy senátu k samotnému vyhotovení usnesení nebudou poskytovány,“ uvedla ve stručnosti Bočková.

Ministrova stížnost Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) podal proti rozhodnutí, které zrušilo odsuzující rozsudek nad bývalým hejtmanem Davidem Rathem a dalšími deseti obžalovanými v kauze zakázek Středočeského kraje stížnost. Pražský vrchní soud podle ministra porušil zákon. VÍCE ČTĚTE ZDE

Spis se přesto zpátky k policii, jak již dříve informoval server Lidovky.cz, dostat vůbec nemusí. Žalobce Jiří Pražák totiž může podat proti rozhodnutí soudu stížnost. Pokud s ní uspěje, Krajský soud v Praze bude muset druhou větev případ Davida Ratha bez dalšího projednat.

Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová nicméně záležitost v polovině ledna, kdy soud o odložení případu informoval, nechtěla komentovat právě s ohledem na neznámé důvody. „V této chvíli, kdy nám rozhodnutí doručeno nebylo a my neznáme důvody postupu soudu, nemůžeme nic komentovat,“ sdělila již dříve serveru Lidovky.cz. Tehdy ale potvrdila, že stížnost podat lze.



Případná stížnost v druhé větvi kauzy kolem Davida Ratha by skončila na stole Vrchního soudu v Praze. Tamější soudci už přitom do osudu exhejtmana jednou razantně zasáhli. Soudce Pavel Zelenka totiž zrušil odsuzující verdikt v případu sedmi milionů korun v krabici od vína, jež měl bývalý hejtman a někdejší poslanec podle policie inkasovat jako provizi za manipulaci se zakázkami v čele s tendrem na rekonstrukci zámku Buštěhrad. Vrchní soud opřel svůj výrok o to, že odposlechy byly v kauze nařízené nezákonně.

Zda odposlechy hrají roli i ve vrácení aktuální části případu, se lze jen domnívat. Není to však vyloučené, protože na okolnosti nařízení odposlechů si stěžovali právní zástupci několika obžalovaných. „Byly tam i námitky týkající se odposlechů a jejich povolení,“ potvrdil serveru Lidovky.cz známý advokát Tomáš Sokol, který zastupuje bývalou ředitelku kladenské nemocnice Kateřinu Kottovou (dříve Pancovou) a jejího muže Petra Kotta.

Ve hře je i to, že soud chce nechat tendry v nemocnicích došetřit kvůli novele zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Podle ní se mohou firmy vyvinit, pokud se o to budou dostatečně snažit. V praxi to znamená, že takové společnosti by přitom stačilo jen přijmout formální pravidla proti nelegálnímu jednání. Novela sice platí až od 1. prosince loňského roku, kdy měl soud obžalobu dávno na stole, ale při její přípravě kritici upozorňovali, že může ovlivnit vyšetřování živých kauz.

Server Lidovky.cz se snažil k aktuálním vývoji v kauze získat reakci samotného Ratha, i přes opakovanou snahu se mu to nepodařilo. Exhejtman nebral telefon, ani nereagoval na zaslanou SMS. Komentář neposkytl ani jeho právní zástupce.