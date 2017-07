Za vraždu Němcova má dostat Čečenec Dadajev doživotí, žádá ruská prokurátorka

Porota shledala 29. června vinnými pětici Čečenců z úkladné vraždy kritika Kremlu, který byl zastřelen předloni v únoru na mostě u Kremlu. Zaur Dadajev je považován za vykonavatele vraždy, jejíhož objednavatele se dosud nepodařilo vypátrat.



Obviněné bratry Anzora a Šadida Gubaševovy a dále Chamzata Bachajeva a Tamerlana Eskerchanova, kteří podle obžaloby zajistili zbraň a Němcova před vraždou sledovali, porota označila za spolupachatele. Žádnému z nich nebyla přiznána polehčující okolnost.

„Žádám pro Dadajeva trest doživotního odnětí svobody,“ prohlásila prokurátorka Marija Semeněnková. Trest by si měl odpykat v nápravném zařízení se zvláštním režimem.

Prokurátorka také navrhla, aby soud uložil Dadajevovi pokutu 200 tisíc rublů (asi 75 tisíc Kč), zbavil jej hodnosti poručíka a vyznamenání za statečnost.

Anzor Gubašev by si podle prokurátorky měl odpykat 23 let za mřížemi, jeho bratr Šadid 21 let, Eskerchanov 19 let a Bachajev 17 let odnětí svobody. Eskerchanov má také přijít o hodnost praporčíka policie.



Dadajev podle vyšetřovatelů zabil Němcova na mostě přes řeku Moskvu na dohled od Kremlu půl hodiny před půlnocí 27. února 2015. Usmrtil ho šesti výstřely z pistole. Podle vyšetřovatelů byl šestým spolupachatelem Beslan Šavanov, který se později při zatýkání v Čečensku vyhodil do povětří trhavinou.

Němcovovi přátelé mají podezření, že vražda byla zosnována v okolí vládce autonomního Čečenska Ramzana Kadyrova.