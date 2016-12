Propast mezi českými školami se prohlubuje. Horších je jen osm zemí

Úroveň tuzemských škol je čím dál odlišnější. A to bez ohledu na to, zda se jedná o školu základní, střední, či učiliště. Aktuálně na to upozornilo mezinárodní šetření PISA, které u patnáctiletých testovalo úroveň přírodovědné, matematické a čtenářské gramotnosti. V rámci zemí OECD se Česko v této kategorii umístilo téměř na chvostu – horších bylo jen osm zemí. Překvapivě nejhůře dopadlo Nizozemsko. Uvnitř školy tak velké odchylky ve vědomostech žáků nejsou, mezi jednotlivými vzdělávacími zařízeními jsou už ale podle analýzy rozdíly nadprůměrné. Na celkových výsledcích žáků se kvalita instituce podepsala dokonce ze 44 procent. Průměr zemí OECD přitom v tomto ohledu činí 31 procent.

„Začíná to už selekcí v předškolním věku, kdy ne pro každé dítě v každé lokalitě byla dostupná kvalitní školka,“ sdělil Daniel Münich ze CERGE EI. Další zlom nastává na konci páté třídy – ti „chytřejší“ odcházejí na víceletá gymnázia. „Jsou pak považováni za elitu, za ty, kdo si zaslouží studovat,“ myslí si Feřtek.

„Nejlepší učitelé jsou většinou tam, kde jsou nejlepší žáci. Ale tyto fenomény dosud v Česku nikdo nesledoval,“ upozornil Münich.