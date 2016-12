Následující čtyři týdny budou teplotně průměrné, nejchladnější by mělo být období mezi svátky. Nejvíce srážek má spadnout už příští týden, celkový prosincový úhrn by ale neměl vybočit z dlouhodobého průměru. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).



Další dva týdny vychází teplotně průměrné až slabě nadprůměrné. Průměrná týdenní maximální teplota vzduchu se bude pohybovat kolem tří stupňů Celsia a průměrná týdenní minimální teplota kolem minus dvou stupňů Celsia. Poslední týden období by měl být nejchladnější s teplotami okolo nuly nebo mírně pod ní.

„Srážkově očekáváme období průměrné. První týden bude srážkově průměrný až slabě nadprůměrný s průměrným týdenním úhrnem kolem 12 milimetrů,“ sdělil ČHMÚ. Týden od 12. prosince by měl mít srážkový úhrn jen okolo pěti milimetrů, poslední dva týdny roku pak okolo deseti milimetrů.

Dlouhodobá průměrná teplota v ČR v období od 5. prosince do 1. ledna je -0,5 stupně Celsia. Nejchladnější byl rok 1969, kdy se průměrná teplota dostala na -6,1 stupně Celsia. Naopak loni to byly plus čtyři stupně, což byl v tomto období teplotní rekord.